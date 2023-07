Comment se termine Diablo 4 ? Que peut-il se passer ensuite ?

Après avoir achevé la campagne de Diablo 4, vous pouvez vous retrouver avec plus de questions que de réponses. Voici quelques pistes sur la tournure que pourraient prendre les événements par la suite.

Au vu de la façon dont s’achève la campagne de Diablo 4, il est clair que l’histoire n’est pas finie ! Blizzard a d’ores et déjà confirmé que la campagne sera enrichie par du nouveau contenu tous les quelques mois, donc à bien des égards, la campagne de base de Diablo 4 n’est que l’introduction de ce qui sera une saga beaucoup plus longue.

Que faut-il retenir de cette première partie ? Que va-t-il se passer ensuite ? Voici quelques pistes.

La campagne de Diablo 4

Les événements de Diablo 4 se déroulent 50 ans après ceux de Diablo 3 et le Sanctuaire a été mis à l’abri pendant cette période. Cependant, un ordre religieux a commencé à vénérer Inarius tandis qu’un petit culte a commencé à vénérer Lilith.

Lilith est la fille de Mephisto. Elle a été bannie de l’Enfer par son père après qu’elle et Inarius soient tombés amoureux et aient décidé de créer le Sanctuaire. Leur idée était de créer un refuge pour permettre à leur progéniture, et à celle de leurs partisans pour vivre en paix loin du Grand Conflit. Cependant, leurs enfants, les Nephalem, ont été considérés comme une abomination par les Anges comme les Démons qui ont décidé de les éradiquer.

Folle de rage, Lilith a perdu la raison. Elle est devenue une tyrannique et elle a décidé de transformer ses enfants en armes pour combattre à la fois le Ciel et l’Enfer. Alors qu’il ne pouvait pas se résoudre à la tuer, Inarius a exilé Lilith dans le vide et il s’est ensuite exilé lui-même. Les Nephalem ont finalement évolué en ce que nous connaissons à présent sous le nom d’humanité et ils sont devenus si nombreux qu’il est devenu presque impossible de distinguer un humain d’un Nephalem.

Au début de Diablo 4, on assiste au grand retour de Lilith dans le Sanctuaire où elle commence à rattraper le temps perdu en essayant de prendre le contrôle du monde. Elle planifie également une attaque sur l’Enfer pour détruire les Démons Primordiaux et hériter de leur pouvoir, en commençant par son père Mephisto.

Pendant ce temps, Inarius en a assez du Sanctuaire et il veut retourner au Ciel. Il croit qu’en tuant Lilith, il sera accueilli de nouveau dans le conseil de l’Aegis. Il tue leur fils Rathma, le leader des Nécromanciens et un Nephalem, lorsqu’il refuse de prendre parti. Ensuite il poursuit Lilith, mais il tente de contrecarrer leur plan pour piéger Lilith dans une Pierre d’âme, voulant la tuer à la place.

Que se passe-t-il à la fin de Diablo 4 ?

Mephisto essaie de former une alliance pour arrêter Lilith, sans succès. Lilith tente de faire la même chance, mais elle échoue également. Inarius attaque Lilith alors qu’elle s’apprête à affronter Mephisto et elle le manipule pour qu’il hésite, avant de le tuer.

C’est alors que Nyrelle arrive au palais de Mephisto en premier et, réalisant qu’il est une plus grande menace que Lilith, elle choisit de le piéger dans la Pierre d’âme plutôt que Lilith. Cependant, cela empêche Lilith d’absorber son essence.

Ensuite elle affronte Lilith, et après une bataille éprouvante, Lilith se transforme en poussière, mais pas avant d’avertir que les Démons Primordiaux reviendront et que le Sanctuaire est condamné sans elle. C’est alors qu’une vision de Diablo apparaît, suggérant qu’il pourrait bientôt être de retour.

Nyrelle vole la Pierre d’âme de Mephisto et monte à bord d’un navire pour l’emmener quelque part. C’est alors que la forme de loup de Mephisto part à la poursuite de Nyrelle.

Que pourrait-il se passer ensuite ?

La fin de la campagne de base n’est pas la fin de l’histoire, car celle-ci se poursuivra vraisemblablement à travers les mises à jour et les extensions. Alors que Lilith était l’antagoniste principal du jeu de base, Diablo, Baal, et Mephisto sont les principaux antagonistes de la licence, il était donc toujours probable qu’ils reviennent sur le devant de la scène.

Maintenant que Mephisto est de retour, il va peut-être commencer à corrompre Nyrelle, tandis que Diablo et Baal ont probablement leurs propres plans pour revenir également. Cela était-il le plan des Démons Primordiaux depuis le début ? Après tout, Lilith était la plus grande menace qu’ils aient jamais connue.