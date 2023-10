Les quêtes secondaires à ne pas zapper dans Cyberpunk 2077 2.0

Les quêtes secondaires dans Cyberpunk 2077 contribuent à enrichir le lore du jeu et certaines pouvant même débloquer une fin secrète si vous faites le bon choix. Voici donc les quêtes secondaires à ne pas manquer.

Cyberpunk 2077 regorge de quêtes offrant un aperçu unique du lore et Phantom Liberty en a ajouté encore plus. Des missions principales aux quêtes secondaires, chaque tâche est une nouvelle opportunité de plonger plus profondément dans Night City et Dogtown.

Alors que les quêtes principales sont nécessaires pour progresser dans la campagne, les quêtes secondaires ne sont pas à négliger pour autant, car elles ne sont pas de simples tâches à accomplir pour des récompenses, elles sont des fenêtres sur la vie des personnages qui peuplent ce monde dystopique.

Avec autant de quêtes disponibles, identifier celles qui sont incontournables peut être un véritable défi. Pour vous aider, voici les meilleures quêtes secondaires de Cyberpunk 2077 :

10 – Tomorrow Never Knows

Ajoutée dans Phantom Liberty, cette quête donnée par Misty est située à Dogtown et implique une longue recherche par le joueur de graffitis de tarot, dont certains sont cachés, puis de les scanner pour les collecter. Après avoir localisé et scanné tous les graffitis, le joueur peut retourner voir Misty pour obtenir une nouvelle lecture des cartes liée au choix principal que V doit prendre pendant l’histoire principale de Phantom Liberty.

9 – Dream On

Teintée de mystère, chaque avancée déclenche de nouvelles révélations. Cette quête secondaire de Cyberpunk 2077 présente des passages secrets, des véhicules de surveillance, une séquence de poursuite et plus encore. Elle commence dans la résidence du futur maire, Jefferson Peralez, et au fur et à mesure que vous scannez, d’autres éléments du puzzle commencent à s’aligner. Cette mission se distingue réellement en offrant une expérience unique, vous plongeant dans un récit de conspiration et de gouvernement fantôme.

8 – Chippin’ In

Si vous voulez obtenir la veste spéciale de Johnny et sa voiture ainsi que débloquer une fin secrète, alors la quête secondaire Chippin’ In dans Cyberpunk 2077 est incontournable. La quête suit Johnny prenant possession du corps de V et faisant des choses imprudentes comme boire beaucoup, prendre de mauvaises décisions, se faire tatouer une chèvre et d’autres choses. Ce sont des quêtes comme celle-ci qui rendent le jeu léger et intéressant après des heures de grind.

7 – Blistering Love

Suite à Chippin’ In, la quête secondaire Blistering Love est une porte d’entrée vers l’histoire et le développement de certains des personnages du jeu, notamment Rogue et Johnny, offrant finalement une opportunité pour Johnny et Rogue de partager un dernier moment romantique au cinéma en plein air. La mission est dépourvue de scènes de combat et n’impose pas de limite de temps, ce qui en fait une expérience détendue et agréable conçue pour prolonger l’engouement des joueurs pour l’histoire. Elle est également accompagnée d’une musique véritablement captivante qui améliore l’atmosphère à mesure que vous progressez.

6 – Big In Japan

La mission secondaire Big in Japan dans Cyberpunk 2077 commence juste après le prologue du jeu. Dans cette quête, vous êtes chargé de récupérer un “colis” qui s’avère être un être humain. Vous devrez combattre de nombreux voyous qui veulent tuer la personne que vous transportez. Cette quête secondaire est l’une des meilleures du jeu, car lorsque vous la terminez, vous obtiendrez une arme emblématique, un katana rare nommé Scalpel.

5 – Sinnerman

Bien qu’inattendue, la quête secondaire Sinnerman concerne un évadé du couloir de la mort nommé Joshua Stephenson qui cherche à obtenir la rédemption pour ses méfaits. Sa méthode de recherche d’expiation est pour le moins biblique, car il prévoit de reproduire l’acte de crucifixion. Il est convaincu que cet acte de pénitence, reflétant le sacrifice de Jésus-Christ, lui accordera l’absolution. Les options de dialogue sont conçues pour instiller un profond sentiment de dilemme moral chez les joueurs.

4 – Money For Nothing

Non seulement la mission secondaire Money For Nothing dans Cyberpunk 2077 est l’une des plus rapides à terminer, mais c’est aussi l’une des quêtes les plus lucratrives du jeu. La quête nécessite une seule étape pour être complétée : épargner la vie de Katya lors du concert Spy in the Jungle. Si V choisit de l’épargner, elle lui donnera les coordonnées d’une cachette secrète. Une fois le concert terminé, le joueur peut récupérer la cachette de Katya à un endroit près de Kress Street, comme indiqué sur la carte.

3 – Pyramid Song

Impliquant de nombreuses explorations sous-marines, la quête secondaire Pyramid Song de Cyberpunk 2077 occupe la troisième place de cette liste des meilleures quêtes secondaires. Pour certains joueurs, aller sous l’eau peut être un peu difficile, mais cela maintient l’intérêt du jeu. Cette quête est considérée comme la version féminine de “Queen of The Highway”, car elle joue un grand rôle dans le développement d’une option de romance pour Judy et peut faire en sorte que le PNJ reste à Night City, tandis qu’avec la version masculine de V, Judy partira.

2 – Riders on the Storm

La quête Riders on the Storm vous offre un haut degré d’autonomie pour déterminer votre approche. Vous avez le choix d’y aller à fond avec des armes à feu, de jouer le rôle d’un sniper à longue portée, ou d’adopter une stratégie d’infiltration discrète : le choix vous appartient, en fonction de votre style de jeu préféré. Vous aurez également la possibilité d’acquérir la puissante mitraillette Problem Solver, ce qui en fait une bonne quête secondaire. Si vous réussissez à exécuter cette mission en toute discrétion, vous pouvez contourner un chapitre particulièrement intense et difficile de la mission de fusillade.

1 – Heroes

Étant l’une des missions secondaires les plus chargées d’émotion du jeu, Heroes est la meilleure quête secondaire de Cyberpunk 2077. Elle vous présente de nombreux choix à considérer, dont certains peuvent être moralement discutables. En arrivant au garage, vous trouverez une pléthore d’objets à scanner, chacun contribuant à l’histoire et au lore, renforçant le réalisme du jeu. Vous avez la tâche de choisir un objet pour l’Ofrenda. Après avoir scanné tous les objets et plongé dans le lore, décider de l’objet le plus approprié peut être une décision incroyablement difficile.