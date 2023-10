Cyberpunk 2077 : Tous les fixers de Dogtown

Phantom Liberty a introduit un tout nouveau district dans Cyberpunk 2077, Dogtown. Voici tous les fixers que vous pouvez y trouver afin de vous remplir les poches ou d’accomplir des missions chargées d’adrénaline.

Cyberpunk 2077 est un jeu où la loi du plus fort prédomine. Vous êtes un mercenaire comme tant d’autres et pour atteindre le sommet, vous devez vous frayer un chemin à travers les obstacles en utilisant à la fois de l’argent et de l’équipement.

La seule façon de se faire un nom est d’accepter des missions proposées par des fixers et de les accomplir efficacement. Par conséquent, si vous venez de faire vos premiers pas dans Dogtown, le nouveau district de Cyberpunk 2077, vous vous demandez peut-être à qui vous devez vous adresser pour entreprendre ces missions.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

CD Projekt Red

Combien peut-on trouver de fixers à Dogtown dans Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty

Malheureusement, il n’y a qu’un seul fixer dans ce nouveau district. Ce fixer n’est autre que M. Hands qui vous proposera des missions à entreprendre, qui, en retour, vous rapporteront de précieuses récompenses. Comme toujours, accomplir ces missions est incontournable, car c’est le moyen le plus rapide de gagner en crédibilité, mais aussi de récupérer de l’argent et de l’XP.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

Vous obtiendrez un total de 8 missions dans Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty. La bonne nouvelle, c’est que ces missions ne sont pas compliquées dut tout, ce serait d’autant plus dommage de ne pas les accomplir.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Évidemment, ce n’est pas la seule chose à faire à Dogtown, car il y a aussi des missions secondaires et, comme toujours, la quête principale qui vous rapportera également de multiples récompenses. Cependant, assurez-vous de trouver un équilibre entre les missions secondaires, les missions principales et les autres missions pendant votre séjour à Dogtown.