Peut-on jouer à Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty sans posséder le jeu de base ?

L’arrivée de Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty à la fin du mois approche à grands pas, et l’excitation des joueurs atteint des sommets inégalés. Étant donné que l’extension payante est déjà disponible en précommande, de nombreux joueurs se demandent s’ils peuvent profiter du DLC sans posséder le jeu de base. Nous avons la réponse pour vous ici.

Le 26 septembre, de nombreux joueurs vont pouvoir replonger dans Night City avec la sortie de Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty. L’envie de voir Cyberpunk 2077 se racheter alimente l’anticipation pour Phantom Liberty. Les joueurs qui ont mis de côté le jeu à cause de ses problèmes techniques initiaux sont impatients de retourner à Night City pour voir si l’extension peut enfin réaliser le potentiel énorme du jeu.

À l’approche de la date de sortie, les joueurs du monde entier se préparent à retourner à Night City, impatients d’explorer ses rues illuminées et de redevenir une partie intégrante de son histoire captivante.

Mais avant d’acheter le DLC Phantom Liberty, certains se demandent s’ils ont besoin de posséder le jeu de base pour vivre l’action que CD Projekt Red a préparée pour les fans.

Voici la réponse et quelques détails supplémentaires avant de vous lancer dans votre prochaine aventure à Night City.

CD PROJEKT RED Le DLC Phantom Liberty est une histoire indépendante qui étend le monde du jeu principal.

Pouvez-vous jouer à Phantom Liberty sans posséder le jeu de base Cyberpunk 2077 ?

Non, vous ne pouvez pas accéder au DLC Phantom Liberty sans posséder une copie du jeu de base Cyberpunk 2077. Une fois que vous achetez l’extension, elle restera verrouillée jusqu’à ce que vous possédiez le jeu de base, après quoi elle vous dirigera vers le magasin de votre plateforme où vous pourrez obtenir le jeu original.

Dès que vous êtes prêt, téléchargez les deux jeux simultanément pour que vous puissiez basculer entre les deux modes de jeu à partir du menu principal.

Pouvez-vous jouer directement à Phantom Liberty sans démarrer le jeu de base ?

Oui, vous pouvez vous rendre directement au DLC Phantom Liberty et en profiter, même si vous n’avez pas encore commencé le jeu principal. Lorsque vous lancez l’extension et sélectionnez une nouvelle partie, deux options vous sont proposées : Démarrage normal et Accès direct à Phantom Liberty.

CD PROJEKT RED Vous pouvez sauter l’histoire du jeu principal et passer directement au DLC Phantom Liberty.

Ici, le menu principal du jeu vous suggère de choisir “Démarrage normal” pour vous familiariser avec les événements du jeu de base avant de passer à une toute nouvelle histoire. Si vous optez pour la trame narrative de Phantom Liberty, cependant, vos points d’attribut seront alors attribués automatiquement et vous pourrez les réinitialiser et les redistribuer plus tard.

Et voilà, vous savez maintenant si vous devez posséder le jeu de base pour jouer à Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty DLC ou non.