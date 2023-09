Cyberpunk 2077: tout ce que l’on sait sur Dogtown

Phantom Liberty va introduire une pléthore de nouveaux contenus au RPG de CD Projekt Red, y compris un tout nouveau quartier. Voici toutes les informations qui sont remontées à la surface sur Dogtown, le district le plus récent de Cyberpunk 2077.

Après avoir reçu un certain nombre de correctifs et de mises à jour, Cyberpunk 2077 a connu un regain de popularité, de quoi presque faire oublier son lancement problématique. Le RPG futuriste est actuellement dans un état plus abouti, et les développeurs s’apprêtent à y ajouter encore plus de contenu grâce à la première extension nommée Phantom Liberty.

Le DLC va apporter une pléthore de nouvelles fonctionnalités, augmentera le niveau maximum, introduira une nouvelle intrigue et de nouveaux personnages, de nouvelles quêtes, des véhicules, et plus encore. En plus de cela, l’extension ajoutera un nouveau district appelé Dogtown au jeu. La zone pourra être entièrement explorée et les développeurs ont déjà donné des indices sur ce sur cette nouvelle ville parallèle réserve aux joueurs.

Quel impact aura Dogtown sur Cyberpunk 2077: Phantom Liberty ?

Dans Cyberpunk 2077, Dogtown est une zone murée située dans le quartier de Pacifica. Elle échappe à la juridiction du NCPD, et en conséquence, elle est potentiellement la zone la plus dangereuse de Night City. En plus d’être contrôlée par “une milice à la gâchette facile”, cette ville parallèle en ruines abrite des criminels, des membres de gangs et des contrebandiers.

Cela ne veut pas dire que la zone est dépourvue de règles, car Dogtown est dirigé par Kurt Hansen à travers sa milice : Barghest. Hansen est un ancien colonel de la NUSA, qui leur a tourné le dos en s’emparant d’une partie de Pacifica et en ignorant les ordres. Il a également établi un marché noir dans la zone, qui est rapidement devenu une entreprise très rentable.

Le marché noir est maintenant le cœur de Dogtown. Certaines des armes et des cyber-prothèses les plus rares que Night City ait à offrir sont disponibles sur le marché. Lors de la conceptualisation et de la création de Dogtown, CD Projekt Red s’est inspiré des barons de la drogue sud-américains. Plus précisément, ils ont modélisé la dynamique interne de la zone en observant comment les cartels de la drogue interagissent et utilisent leurs communautés locales.

Idris Elba jouera le rôle d’un agent fédéral dans Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Dogtown sera le théâtre de la quête d’espionnage de Phantom Liberty. L’histoire principale se concentrera sur les tentatives de V pour sauver la présidente de la NUS, Rosalind Myers, et les joueurs rencontreront Solomon Reed, joué par Idris Elba, en cours de route.