La conduite dans Cyberpunk 2077 frustre les joueurs

La perspective à la première personne renforce grandement l’immersion dans Cyberpunk 2077, malheureusement, pour certains joueurs, ce n’est pas sans inconvénient.

Avec l’arrivée de la mise à jour 2.0 et du DLC Phantom Liberty, de nombreux joueurs se sont replongés dans Cyberpunk 2077, avides de vivre une toute nouvelle aventure. Les multiples refontes et les améliorations déployées par CD Projekt RED ont grandement redoré l’image du RPG après un lancement des plus décevants.

Malgré le regain d’optimisme autour du jeu, Cyberpunk 2077 a toujours ses défauts. Un internaute a partagé sur Reddit une vidéo montrant ses mésaventures avec la conduite à la première personne de Cyberpunk 2077.

Ce n’est pas facile tous les joueurs d’être un as du volant dans Cyberpunk 2077

Se moquant gentiment de cette mécanique, la vidéo montre un accident spectaculaire avec un PNJ qui ne faisait plus qu’un avec le capot. Cela pourrait être simplement dû à un manque d’affinité du joueur avec la conduite, mais on pourrait tout aussi bien blâmer la mauvaise visibilité des caméras due à la vue à la première personne du RPG.

Cette vidéo a suscité un débat sur la manière dont les angles des caméras avec cette perspective peuvent nuire à l’expérience. “Malgré tout le réalisme, ils ont vraiment choisi la hauteur de caméra la plus irréaliste pour la conduite à la première personne”, a commenté un internaute.

“Ce n’est pas seulement la hauteur de la caméra, les designs des voitures en général ont une terrible visibilité”, a répondu un autre. D’autres encore ont pointé du doigt les problèmes d’éclairage.

À certains moments de la journée, la luminosité peut grandement affecter la visibilité. “Avez-vous essayé de conduire la voiture de police en première personne ? Ça m’éblouit”, a déclaré un internaute.

Bien qu’il y ait eu des divergences d’opinion sur la gravité des problèmes de conduite dans Cyberpunk 2077, tous s’accordaient à dire que les motos étaient bien plus adaptées à cette perspective.

“Les motos sont bien plus faciles à manier pour moi, et zigzaguer entre les voitures en première personne à grande vitesse est tellement plaisant”, a expliqué un internaute. “Jusqu’à ce que je devienne trop arrogant et que je me plante, bien sûr.”