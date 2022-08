MAJ Warzone saison 5 : Tous les buffs et nerfs des armes

La mise à jour de la saison 5 de Warzone s’est attaquée à la méta longue portée, améliorant des armes précédemment oubliées tout en retravaillant les lunettes de certaines. Découvrez tous les buffs et nerfs.

Si les buffs et nerfs des armes de la MAJ Rechargée de la saison 4 de Warzone visaient les fusils d’assaut et leur domination croissante sur les armes à longue portée, Raven a déclaré : “La santé actuelle de la catégorie des fusils d’assaut à longue portée n’est pas celle que nous souhaitons, en l’état actuel, les classes les plus performantes sont celles qui ont le moins de recul.“

La saison 5 de Warzone a donc pour but d’atteindre ce même objectif, mais sous un angle différent. Raven Software a alors ajouté des lueurs de sniper à la lunette PU 3-6x SVT-40 et à la Variable x4-8 1013.

Ces deux accessoires vont maintenant refléter la lumière de la lunette révélant ainsi l’emplacement d’un joueur après avoir tiré avec une arme, de sorte que les joueurs peuvent maintenant localiser rapidement les joueurs qui abusent des fusils d’assaut redoutables à longue distance.

Activision La mise à jour de la saison 5 de Warzone a provoqué de nombreux changements dans la méta des armes.

Autre changement important de cette mise à jour, puisque les fusils tactiques de Vanguard utilisent désormais des munitions de fusil d’assaut et non de sniper.

Étant donné que les munitions des fusils d’assaut sont plus faciles à trouver, ce changement va rendre les fusils tactiques de Vanguard beaucoup plus viable selon les développeurs.

En ce qui concerne les armes méta, le KGM40, l’Armaguerra et le Marco 5 ont été durement touchés par les nerfs, tandis que le Vargo-S, le M1928 et le M1 Garand ont bénéficié de buffs substantiels.

Mais sans plus attendre, découvrez la liste complète des buffs et nerfs des armes de la saison 5 de Warzone.

Tous les buffs et nerfs de la saison 5 de Warzone

Fusils d’assaut

AS44 (Vanguard)

Les dégâts maximums ont été réduits à 22, contre 24 auparavant

Canon Kovalevskaya 615mm La portée des dégâts a été augmentée à 30%, contre 20% auparavant Le contrôle vertical du recul a été augmenté à 15%, contre 12% auparavant

Canon ZAC 12B Personnalisé Le recul initial du tir a été augmenté à 14%, contre 10% auparavant La pénalité de la vitesse de déplacement est passée de -4 % à -3 %.



La force incontestée de l’AS44 empiétait sur certaines classes des mitraillettes et moins sur celles des fusils d’assaut. Nous apportons donc une modification des dégâts à courte portée de cette arme et compensons avec un meilleur contrôle du recul, permettant à l’arme de fonctionner comme un soutien de sniper plus fiable.

Fusil d’assaut Charlie (Vanguard)

Chargeur de 40 cartouches de 8mm Klauser La capacité du chargeur a été augmentée à 50, au lieu de 40



Carabine Cooper (Vanguard)

Cartouches compressées La pénalité du contrôle du recul a été augmentée à -4,5%, au lieu de -3,5%.

Canon Cooper 22″ Personnalisé Le contrôle du recul horizontal a été diminué à 35%, contre 50% auparavant



KG M40 (Vanguard)

Les dégâts minimaux ont été réduits à 23, contre 25 auparavant

Le temps de sprint jusqu’au tir est passé de 1,0 à 1,02

Canon Reisdorf 720mm Renforcé La vélocité du canon a été diminuée à 38%, au lieu de 45% Le contrôle vertical du recul a été diminué à 24%, au lieu de 30% Le contrôle horizontal du recul a été diminué de 20% à 17%

Chargeur de 40 cartouches de 6.5mm Sakura La pénalité de vélocité initiale a été augmentée à -15%, au lieu de -10% Le contrôle du recul vertical a été diminué à 12%, au lieu de 14% Le contrôle du recul horizontal a été réduit à 16%, au lieu de 20%

Chargeur à tambour de 60 cartouches de 8mm Klauser L’échelle de la vitesse de déplacement est passée de 0,985 à 0,98 La pénalité du temps d’ADS a été augmentée à -5%, au lieu de -2,5%

Canon VDD 22G Rembourré Le contrôle du recul a été réduit à 12.5%, au lieu de 14%



Le KG M40 a continué à grimper dans la méta après la dernière série d’ajustements, nous procédons donc à une nouvelle réduction de ses dégâts à longue portée, combinée à quelques ajustements raisonnables de la précision. Le résultat offre une arme qui devrait se situer fermement dans le camp des “amis des nouveaux arrivants”, mais d’autres armes seront préférables pour les joueurs plus qualifiés.

Grau 5.56 (Modern Warfare)

Les dégâts maximums ont été augmentés à 29, au lieu de 28

La portée des dégâts maximums a été augmentée à 1240, au lieu de 1200

Le multiplicateur des dégâts dans le haut du corps a été augmenté à 1,15, au lieu de 1,01

Groza (Black Ops Cold War)

Les dégâts minimums ont été augmentés à 24, au lieu de 23

Vargo 52 (Black Ops Cold War)

Le délai d’entrée de l’ADS a été réduit à 280 ms, au lieu de 300 ms

Le temps de sortie de l’ADS a été réduit à 280 ms, au lieu de 300 ms

Chargeur Spetsnaz de 60 cartouches La pénalité de temps ADS a été diminuée à -10%, au lieu de -15%



Vargo-S (Vanguard)

Les dégâts minimaux ont été augmentés à 22, au lieu de 20

Le multiplicateur de dégâts dans le haut du corps a été augmenté à 1,5, au lieu de 1,3

Canon Mirzoyan 414mm Personnalisé La pénalité de portée des dégâts a été supprimée La pénalité de la vitesse de tir est passée de 1,15 à 1,1

Canon Nazaryan 336mm AG La pénalité de contrôle du recul a été diminuée à -40%, au lieu de -45% Suppression de la pénalité du sprint au tir

Canon Gabrielyan LW 298mm La pénalité du contrôle du recul vertical a été diminuée à -60%, au lieu de -80%

Chargeur à tambour de 45 cartouches de 6.5mm Sakura La capacité du chargeur a été augmentée à 50, au lieu de 45

Chargeur de 30 cartouches de 8mm Mauser La capacité du chargeur a été augmentée à 40, au lieu de 30

Chargeur de 38 cartouches de .30-06 La cadence de tir a été augmentée de 50%

Crosse Mirzoyan SK2 Personnalisé La pénalité de la vitesse de déplacement est passée de -4% à -2%



Le nouveau venu de la MAJ Rechargée de la saison 4 a eu du mal à trouver une identité solide dans la catégorie des fusils d’assaut à longue portée. Nous apportons donc quelques modifications générales afin d’améliorer l’expérience, tout en compensant les dégâts dans le haut du corps légèrement inférieur à la moyenne.

Fusil d’assaut Alpha (Vanguard)

Canon VDD 760mm 05B Le recul horizontal a été réduit à 20%, au lieu de 30% La vélocité du canon a été réduite à 40%, au lieu de 45%

Chargeur à tambour de 60 cartouches de 8mm Kurz La pénalité du temps d’ADS a été diminuée à -10%, au lieu de -7%



Mitrailleuses

UGM-8 (Vanguard)

Le recul soutenu a été légèrement ajusté

Type 11 (Vanguard)

Canon Sakura 487mm blindé La pénalité de la cadence de tir a été diminuée de -15% à -11,5% Le contrôle du recul horizontal est passé de 30% à 32%

Chargeur de 45 cartouches de 5,6 mm La pénalité de vélocité initiale a été supprimée



Fusils tactiques

Les fusils tactiques de Vanguard ont été freinés par leur restriction d’utilisation des munitions de sniper. Dans la saison 5, nous apportons de grands changements à ces armes pour qu’elles puissent utiliser des munitions de fusil d’assaut à la place, tout en rééquilibrant la manipulation et le potentiel de dégâts de chaque arme de cette catégorie.

Diminution de 33% du flinch sur les snipers

Les snipers de Vanguard utilisent désormais des munitions de fusil d’assaut

SVT-40 (Vanguard)

Le temps de réaction du temps d’ADS est passé de 450 ms à 400 ms

Canon ZAC 730 mm Précision La pénalité du temps d’ADS a été augmentée à -8%, au lieu de -7%

Chargeur de 15 cartouches de .303 Britannique La pénalité des dégâts a été augmentée à -10%, au lieu de -7% Le temps d’ADS a été réduit à 2%, au lieu de 4% Le contrôle du recul est maintenant de 5%, au lieu de 32%

Chargeur de 20 cartouches de 6.5 Sakura La pénalité des dégâts a été augmentée à -17%, au lieu de -11% Le bonus de vitesse de tir a été réduit à 30%, au lieu de 50% Le temps d’ADS a été réduit à 1%, au lieu de 2% Le contrôle du recul est maintenant de 10%, au lieu de 45%



M1 Garand (Vanguard)

La vélocité initiale a été augmentée de 13,4%

Chargeur de 12 cartouches de .303 Britannique La capacité du chargeur a été augmentée à 16 cartouches, au lieu de 12 Le contrôle du recul a été diminué à 5%, au lieu de 25%

Chargeur à tambour de 20 cartouches de 6.5 Sakura La capacité du chargeur a été augmentée à 40 cartouches, au lieu de 20 Le bonus de cadence de tir a été réduit à 25%, au lieu de 43% La vitesse de déplacement a été diminuée à -4%, au lieu de 2% Le contrôle du recul a été réduit à 20%, au lieu de 31%

Chargeur de 16 cartouches de .30-06 La capacité du chargeur est passée de 16 à 30 cartouches

Chargeur de 20 cartouches de .30-06 La capacité du chargeur est passée de 20 à 40 cartouches La pénalité de la vitesse de mouvement a été augmentée à -4%, au lieu de -2%



G-43 (Vanguard)

Les dégâts maximums ont été augmentés à 35, au lieu de 34

Les dégâts minimums ont été augmentés à 31, au lieu de 28

Canon ZP 770 mm Précision La pénalité de temps d’ADS a été diminuée à -2%, au lieu de -6%

Canon Fitzherbert 500mm Rapide La récupération du recul est maintenant augmentée de 10%

Canon Wyvern 570mm Automatique Le recul vertical a été augmenté à 20%, au lieu de 2% La pénalité du recul horizontal a été diminuée à -10%, au lieu de -40%

Chargeur de 20 cartouches de 8mm Klauser La capacité du chargeur a été augmentée à 40 cartouches, au lieu de 20 La pénalité du temps d’ADS a été diminuée à -2%, au lieu de 4%



M1916 (Vanguard)

Le temps de réaction à l’ADS a été réduit à 310 ms, au lieu de 340 ms

Canon ZP Personnalisé La récupération du recul a été augmentée de 10%.

Chargeur de 20 cartouches de 6.5mm Sakura Le bonus de cadence de tir a été réduit à 5%, au lieu de 20%



Arbalète (Modern Warfare)

Le multiplicateur de dégâts dans le bas du corps a été réduit à 1,5, au lieu de 1,8

Le multiplicateur de dégâts aux extrémités supérieures a été réduit à 1,5, au lieu de 1,8

Le multiplicateur de dégâts aux extrémités inférieures a été réduit à 1,5, au lieu de 1,8

Mêlée

Bouclier de combat (Vanguard)

La vitesse de déplacement a été réduite à 0,785, au lieu de 0,8

Faux (Black Ops Cold War)

Les dégâts en mêlée ont été augmentés à 150, au lieu de 145

La vitesse d’attaque a été augmentée de 20%.

Le temps d’interruption de l’attaque est réduit à 450 ms, au lieu de 660 ms

Katana (Modern Warfare)

La portée de mêlée debout et accroupie a été réduite à 1,7 m, au lieu de 2,4m

La portée de mêlée en position couchée a été réduite à 1,2 m, au lieu de 1,7m

Armes de poing

Klauser (Vanguard)

Canon Wyvern 170mm 29L La portée des dégâts a été augmentée à 40%, au lieu de 20% La pénalité du contrôle du recul horizontal a été réduite à -15%, au lieu de -25%. La pénalité du contrôle du recul vertical a été réduite à -5%, au lieu de -10% La pénalité de vitesse de déplacement a été réduite à -2,5 %, au lieu de -4 %

Canon Fitzherbert 200 mm BL La vélocité initiale a été augmentée à 50%, au lieu de 40% La pénalité du temps d’ADS a été diminuée à 6%, au lieu de -12 La pénalité de la vitesse de déplacement a été réduite à -1%, au lieu de -1,5% La pénalité de la vitesse de déplacement d’ADS réduite à -1%, au lieu de -2%

Chargeur de 12 cartouches .45 ACP La capacité du chargeur a été augmentée à 16, au lieu de 12 La pénalité de la cadence de tir a été réduite à -4%, au lieu de -10%



Snipers

Les snipers ont presque atteint le taux d’utilisation idéal et sain, et pour la première fois, nous voyons une bonne répartition des différentes armes utilisées en fonction de la carte et de la situation. Avec le rééquilibrage de certaines lunettes de Vanguard et une nouvelle réduction du flinch, nous nous attendons à ce que cette catégorie soit dans une position solide à l’avenir.

Diminution de 11% du flinch sur les fusils de précision lourds

Diminution de 40% du flinch sur les fusils de précision légers

LW3 – Toundra (Black Ops Cold War)

La portée des dégâts a été augmentée à 69 mètres, au lieu de 61 mètres

Le multiplicateur des dégâts dans le haut du corps a été augmenté à 1,52, au lieu de 1,1

Le multiplicateur des dégâts dans le bas du corps a été augmenté à 1,3, au lieu de 1,05

Le multiplicateur des dégâts des extrémités est passé de 0,9 à 1,0

Le temps de transition de l’ADS a été réduit à 430 ms, au lieu de 460 ms

Type 99 (Vanguard)

Canon Shiraishi 712mm Fusil de précision

Le multiplicateur des dégâts dans le haut du corps a été augmenté à 1,62, au lieu de 1,0

Le multiplicateur de dégâts dans le bas du corps est passé de 1,181 à 1,1

La pénalité du sprint au tir a été diminuée à -15%, au lieu de -18%

Fusil 3-lignes (Vanguard)

Chargeur de 20 cartouches de .30-06

Le bonus des dégâts a été réduit à 7%, au lieu de 10%

La pénalité de la vitesse de tir a été diminuée à -6,5%, au lieu de -10%

Fusil à pompe

Fusil à pompe de combat (Vanguard)

Le multiplicateur de dégâts à la tête a été réduit à 1,05, au lieu de 1,1

Le multiplicateur des dégâts dans le haut du corps a été réduit à 1,05, contre 1,1 auparavant

Chargeur de 5 cartouches de calibre 12 Le multiplicateur des dégâts à la tête est passé de 5% à 2,5%



Mitraillettes

Nous procédons à quelques ajustements afin d’élargir encore plus la méta à bout portant en apportant des modifications supplémentaires aux mitraillettes performantes, et en accordant une attention bien nécessaire à certains anciens favoris.

Armaguerra 43 (Vanguard)

L’échelle de vitesse de déplacement de l’ADS est passée de 1,36 à 1,32

Canon Imerito 550mm 03P Le contrôle du recul vertical a été réduit à 10%, au lieu de 15% Le contrôle du recul horizontal a été réduit à 15%, au lieu de 20%

Canon Imerito 180mm Court La pénalité du contrôle du recul vertical a été augmentée à -15%, au lieu de -10%

Canon Botti 570mm Précision Le multiplicateur des dégâts à la tête est passé de 1,2 à 1,14 La vélocité initiale a été réduite à 30 %, au lieu de 40 % Le contrôle horizontal du recul a été réduit à 25 %, au lieu de 35%

Chargeur de 72 cartouches de 8mm Kurz La vélocité initiale a été réduite à 10%, au lieu de 20% Le bonus de portée des dégâts a été supprimé, au lieu de 5

Chargeur de 60 cartouches de 9mm La pénalité de vitesse de mouvement a été augmentée à -3%, au lieu de -1% La pénalité du temps ADS a été augmentée à -8%, au lieu de -6%

Crosse Imerito TA Squelettique Le recul initial a été réduit à 10%, au lieu de 15% La pénalité de recul a été augmentée à -10%, au lieu de -7,5%



Marco 5 (Vanguard)

Les dégâts maximaux ont été réduits à 32, au lieu de 34

Les dégâts moyens ont été réduits à 29, au lieu de 30

La portée des dégâts moyens a été augmentée à 20 mètres, au lieu de 15 mètres

Canon Imerito 342mm 04P La vélocité du canon a été diminuée à 40%, au lieu de 50% Le contrôle du recul a été réduit à 5%, au lieu de 8%

Canon Perfetto Lesto 355mm La pénalité du contrôle du recul vertical a été augmentée à -25%, au lieu de -21% Le contrôle du recul horizontal a été réduit à -15%, au lieu de -12%



H4 Blixen (Vanguard)

Canon Bergström 17″ F3 Le contrôle du recul a été diminué à 30%, au lieu de 45%

Chargeur de 54 cartouches de 7.62 Gorenko Le multiplicateur des dégâts à la tête a été supprimé Le multiplicateur des dégâts dans le haut du corps a été augmenté à 1,13, contre 1,0 auparavant L’échelle de la vitesse de déplacement a été réduite à 0,97, au lieu de 1,02 La pénalité du temps d’ADS a été diminuée à -4%, au lieu de -3%



UGR (Black Ops Cold War)

La capacité du chargeur de base a été augmentée à 45, au lieu de 40

Fléchettes explosives La capacité du chargeur a été augmentée à 50, au lieu de 36



Fennec (Modern Warfare)

Le multiplicateur des dégâts dans le haut du corps est passé de 1,01 à 1,4

Le multiplicateur de dégâts aux jambes et aux pieds est passé de 0,9 à 1,0

M1928 (Vanguard)

Char 2,5″ La cadence de tir a été diminuée à 10%, contre 15% auparavant La pénalité du contrôle du recul vertical a été diminuée à -35%, contre -50%

Char 5.5″ Les dégâts minimums ont été augmentés à 22, contre 21 auparavant

Chargeur à tambour de 50 cartouches de 8mm Kurz La portée des dégâts a été diminuée à 15%, contre 20% auparavant La pénalité du contrôle du recul vertical a été diminuée à -25%, au lieu de -30%

Chargeur à tambour de 100 cartouches de 8mm Kurz La portée des dégâts a été réduite à 15%, au lieu de 20% La pénalité du contrôle du recul vertical a été diminuée à -25%, au lieu de -30%



PPSh-41 (Vanguard)

ZAC 300mm La pénalité de précision du tir au jugé a été réduite à -15%, au lieu de -20% La portée des dégâts a été augmentée à 25%, au lieu de 20%

Chargeur de 71 cartouches de 8mm Nambu La pénalité de précision a été supprimée La pénalité de portée a été augmentée à -25%, au lieu de -20%

ZAC Pliable La récupération du recul a été augmentée de 10%



Mitraillette Bravo (Modern Warfare)

Les dégâts moyens ont été augmentés à 22, au lieu de 20

La portée des dégâts moyens a été réduite à 17,8 mètres, contre 19,1 mètres auparavant

Les dégâts minimaux ont été augmentés à 19, au lieu de 18

Striker 45 (Modern Warfare)

Le multiplicateur des dégâts dans le haut du corps a été augmenté à 1,15, au lieu de 1,01

Le multiplicateur des dégâts dans le bas du corps a été augmenté à 1,12, contre 1,01 auparavant

Accessoires

Bouche

Silencieux MX

Le contrôle du recul a été réduit à 3%, au lieu de 4%

La vélocité du canon a été diminuée à 10%, au lieu de 12%

La portée des dégâts a été réduite à 7,5%, au lieu de 10%

Silencieux M1928

Le contrôle du recul a été réduit à 3%, au lieu de 4%

La vélocité initiale a été diminuée à 10%, au lieu de 12%

La portée des dégâts a été réduite à 7,5%, au lieu de 10%

Silencieux Mercure

Le contrôle du recul horizontal a été réduit à 4%, au lieu de 5%

Lunette

Lunette PU 3-6x SVT-40 L’option du reflet de la lunette a été activée Le contrôle du recul a été réduit à 1%, au lieu de 5% La résistance au flinch a été diminuée

Variable x4-8 1913 L’option du reflet de la lunette a été activée Le contrôle du recul est passé de 10% à 5% La résistance au flinch a été diminuée



Fusils d’assaut

Poignée ferme