Ce fusil d’assaut de MW3 excelle dans la saison 3 de Warzone malgré un nerf

Si vous recherchez le meilleur fusil d’assaut dans la saison 3 de Warzone, vous pourriez envisager une arme autrefois populaire qui a été nerf il n’y a pas si longtemps.

Dans le but de bouleverser la méta dans Warzone, les développeurs de Call of Duty ont été assez constants avec les nerfs et les buffs de l’énorme arsenal d’armes. Au début de la saison 3, par exemple, des armes populaires comme le Ram-7, le Bas-B, le MCW et le SOA Subverter ont tous été nerfés.

Quand ces nerfs surviennent, il est assez facile pour les fans de mettre ces armes de côté et de regarder d’autres options. Cependant, parfois, ces armes dont la popularité baisse en flèche restent des mastodontes dans la meta.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

C’est le cas, selon l’expert de Warzone WhosImmortal, du BP50 qui a été nerfé lors de la saison 2 Rechargée. Selon ses découvertes, ce fusil d’assaut égale le TR-76 Geist, qui a le meilleur TTK (temps pour tuer) de tous les AR à moins de 25 mètres, mais est beaucoup plus facile à utiliser.

« Cette arme est polyvalente, facile à utiliser, n’a pas de recul, elle est rapide et agile, elle coche toutes les bonnes cases », a dit l’expert de Warzone, notant que ce fusil d’assaut a le “meilleur TTK” de tous les fusils d’assaut dans les duels de plus de 45 mètres et est juste très “constant” à plus courte distance.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

« La polyvalence de cette arme est flagrante pour moi dans cette catégorie. Il est polyvalent et constant en même temps, ce qui est si crucial. »

La classe BP50 de WhosImmortal :

Bouche : Casus Brake

Casus Brake Canon : Lore-9 Heavy Barrel

Lore-9 Heavy Barrel Poignée sous le canon : DR-6 Handstop

DR-6 Handstop Chargeur : Chargeur de 45 balles

Chargeur de 45 balles Crosse : Moat-40 Stock

Le BP50 était incroyablement populaire avant le nerf susmentionné dans la saison 2 Rechargée, et bien qu’il n’ait pas complètement disparu, il a largement perdu en popularité. Reste à savoir si les joueurs prendront conscience qu’il n’a rien perdu de sa superbe.