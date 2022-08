Patch note de Warzone Saison 5 : Nerf de l’atout Sinueux

La Saison 5 débarque sur Warzone avec de nombreux changements : augmentation du nombre de joueurs, refonte de maps, équilibrage des atouts…

La Saison 4 de Warzone aura connu ses hauts et ses bas. Si la meta aura été chamboulée – et pas forcément pour le pire – on peut noter une inquiétante hausse du nombre de cheaters malgré l’anti-triche RICOCHET.

Activision et Raven Software ne peuvent donc pas se reposer sur leurs lauriers pour la Saison 5, qui sera la dernière de l’incontournable battle royale avant le passage à Warzone 2.

Patch note de Warzone Saison 5 – Last Stand

Rotation de playlist

Après quelques experimentations concernant les modes de jeu pendant la Saison 4, Raven Software a mis en place une nouvelle formule pour la Saison 5.

Pendant le premier mois de Last Stand, les mods de jeux temporaires seront en rotation du lundi au jeudi. Évidemment, les modes de jeux principaux seront quant à eux toujours disponibles. De plus, le mode de jeu Pillage devrait prendre plus d’importance à l’avenir.

Nouveau mode de jeu – Opération: Last Call

Inspiré de Recherche et Destruction, le mode de jeu Opération: Last Call s’annonce comme un point central de la Saison 5.

Alors que certains joueurs devront planter des bombes à des points clés de Caldera, d’autres devront défendre… le tout alors que l’énorme volcan de l’île se chargera de faire pleuvoir le feu sur les combattants imprudents.

Augmentation du nombre de joueurs en Fortune’s Keep Resurgence

Beaucoup de joueurs espéraient voir le nombre de joueurs augmenter en Fortnune’s Keep, et leur demande a été entendue. Voici à quoi ressembleront les lobbies durant la Saison 5 :

Solo : 45 → 50

Duo : 46 → 50

Trio : 45 → 51

Quad : 40 → 52

Points d’intérêt

Volcanic Peak

Une activité volcanique sans précédent a été signalée sur Caldera, et un événement météorologique majeur rythmera cette Saison 5. Les combats à Volcanic Peak s’annoncent plus chauds que jamais, alors que la lave mortelle s’écoule sur les pans de la montagne.

Task Force Tyrants HQ

Que serait un super vilain sans une base digne de ce nom ? Les Task Force Tyrants ont revendiqué Volcanic Peak et en ont fait leur repère. Avec un intérieur décoré de rivères de laves et autres colonnes de basaltes, cette base secrète ne manque pas de cachet.

Boiler Room – Nouveau Goulag

Battez-vous pour une seconde chance dans ce nouveau Goulag à l’inspiration volcanique.

Météo et éclairage

Maintenant que la tempête ravageuse s’est calmée sur Caldera, il est temps de profiter d’un petit rayon de soleil.

Dans la Saison 5, les effets de lumière sont retravaillés. Ainsi, de la lumière filtrera même à travers les épaisses fumées du volcan, et vous pourrez profiter de magnifiques levers de soleil.

Enfin, un mode spécial nommé “Rebirth After Dark” sera disponible du 2 au 4 septembre et permettra aux joueurs de profiter pleinement de ces nouveaux changements d’éclairage.

Corrections de bugs

Correction de collisions avec divers éléments de décors sur Caldera/Fortune’s Keep

Correction d’un problème qui empêchait les joueurs d’équiper des plaques d’armure après une interaction avec une station d’achat

Correction d’un problème qui empêchait les joueurs de faire revivre un équipier lorsque l’atout Détermination était équipé

Correction d’un problème qui empêchait les niveaux de prestiges de s’afficher correctement

Correction d’un problème qui déséquipait automatiquement certains emblèmes et cartes

Correction d’un problème qui empêchait le message “Out of Bounds” de disparaitre en lobby pré-match

Nouveaux éléments de gameplay

Doomsday Station – Caldera

Cette station unique peut-être activée pour 10 000$, causant une attaque d’ennemis contrôlés par l’IA sur la position du joueur

Les récompenses sont récupérables par tous les joueurs

Une station apparait à chaque partie, avec différents points d’apparition possibles

Une montre unique sera offerte aux joueurs qui activent et survivent à l’attaque

Supply Box UAV – Tous les modes de jeu

Cette nouvelle killstreak peut être activée pour marquer les ennemis et coffres sur la carte tactique pendant 20 secondes

Il est possible de loot cette killstreak ou de l’acheter en station pour 3 000$

Activer 3 Supply Box UAV à la suite déclenchera un effet grandement renforcé

Il existe plusieurs types de supply box représentés par une couleur : Bleu : Standard Orange : Légendaire Rouge : Resurgence Rose : Personnel



Personal Supply Box – Tous les modes de jeu

Cette supply box unique fait apparaitre les classes d’arme “favorites” du joueur et lui octroie 2 000 XP

Les joueurs peuvent marquer leurs classes favorites

Rage Serum – Tous les modes de jeu

Nouvelle amélioration de terrain qui améliore les capacité de corps à corps pendant 40 secondes

Effet positifs du Rage Serum : Vitesse de déplacement augmentée de 8% Dégâts avec les armes de corps à corps et les poings augmentés de 50% Distance de saug augmentée de 1,4m à 3,2m Étourdissement des attaques au corps à corps augmenté de 50%

Effets négatifs du Rage Serum Le joueur devient plus bruyant Le statut de rage est visible par les ennemis Vulnérabilité aux flash et étourdissement augmentée de 40% Effet contré par l’atout Endurci au Combat



Changements globaux

Frappes aériennes de précision Amélioration de l’interface de notification qui indiquera plus clairement la cible de la frappe et les ennemis proches Correction d’un problème qui empêchait les frappes aériennes de s’abattre dans la zone ciblée et frappait les joueurs dans le dos Ajout d’une notification indiquant au joueur s’il est trop proche du site ciblé par la frappe aérienne Les frappes de précision continueront à travers le verre, les balcons et les murs pénétrables

Charges de C4 Les charges de C4 seront maintenant à l’horizontale lorsqu’elles n’ont pas été loot

Équipement manuel/auto du masque à gaz Ajout d’une fonctionnalité dans le menu d’inventaire rapide permettant de mettre ou d’enlever le masque à gaz Cette option est seulement disponible pour les joueurs utilisant le masque à gaz en mode manuel

Stations d’achat Ajout de la killstreak Supply Box UAV L’inventaire de la station défilera pour afficher toutes les options disponibles

Sélection de classe – Plus tard dans la Saison Ajout d’une fonctionnalité permettant de placer directement le curseur sur la dernière classe sélectionnée

Réapparition des avions – Plus tard dans la Saison Les avions ne réapparaitront plus une fois détruit Ce changement ne s’applique pas aux modes avec réapparition (Pillage…)



Équilibrage des atouts

Sinueux

Les dégâts de feu ne sont plus réduits

Les dégâts explosifs ne sont plus réduits

Les joueurs doivent être en sprint tactique pour que l’atout s’active Ce dernier changement arrivera plus tard dans la Saison



Endurci au combat