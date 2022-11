La meilleure classe du FTAC Recon dans Warzone 2 : accessoires, atouts, équipements

Rédactrice chez Dexerto depuis plus de deux ans, Isabelle n'a pas de jeu préféré dans sa vie, elle a bien essayé de se décider une fois ou deux mais le résultat n'a pas été à la hauteur de ses espérances. En revanche, elle cultive un goût particulier pour les tout petits plaisirs, plonger vaillamment dans un combat face aux poules de Skyrim, briser tous les obstacles dans les RPG pour créer son propre chemin et poser des wards sur League of Legends. Contact : [email protected]

Même si le FTAC Recon n’est pas l’une des armes les plus puissantes Warzone 2, il ne faut pas le négliger pour autant. Voici les meilleurs accessoires, atouts et équipements à utiliser pour lui permettre de faire des ravages sur Al Mazrah.

Lorsque vous vous aventurez sur Warzone 2, vous avez à votre disposition un large choix d’armes puissantes pour tenter de tirer votre épingle du jeu, des fusils d’assaut mortels comme le Lachmann-556 ou des fusils de précision à longue portée comme le Victus XMR.

Une fois correctement équipé, le FTAC Recon est capable d’éliminer des adversaires en seulement 2 coups. Voici les accessoires, atouts et équipement qui conviennent le mieux à ce fusil de combat.

La meilleure classe du FTAC Recon dans Warzone 2

Les meilleurs accessoires du FTAC Recon

Canon : EXF 419mm

Accessoire canon : Poignée Démo IMP-44

Lunette : VLK 4.0x

Poignée arrière : Sakin ZX

Crosse : Crosse d’usine Assaut-60

Le canon EXF 419 mm permet d’améliorer la vitesse des balles et la portée des dégâts afin que l’arme puisse infliger de plus lourds dégâts aux adversaires éloignés. Vous pourrez d’ailleurs facilement les atteindre grâce à la lunette VLK 4.0x.

La poignée Démo IMP-44 et la poignée Sakin ZX quant à elles améliorent la stabilité de l’arme, la précision du tir à la hanche et le contrôle du recul pour que vous puissiez tirer avec plus de précision. Enfin, vous pouvez utiliser la Crosse d’usine Assaut-60 pour améliorer la mobilité du FTAC Recon.

Les meilleurs atouts pour une classe FTAC Recon

Pack d’atouts : Furtif (Pas de course, Traqueur, Observateur, Fantôme)

Le pack d’atout Furtif vous accorde Pas de course et Traqueur afin de pouvoir suivre la piste de vos adversaires en sprintant plus longtemps. Il inclut également Observateur pour lancer votre équipement à une plus grande distance et Fantôme qui est utile pour rester à l’écart des drones ennemis.

Les meilleurs équipements pour une classe FTAC Recon

Tactique : Grenades Flash

Mortel : Charge de forage

Pour ce qui est de l’équipement, les charges de forage permettent d’infliger des dégâts explosifs à plusieurs adversaires tandis que les grenades flash seront utiles pour aveugler les joueurs avant de les achever.

Comment débloquer le FTAC Recon dans Warzone 2

Vous pouvez débloquer le FTAC Recon dans Modern Warfare 2 et Warzone 2 en progressant dans la plateforme M4. Il sera débloqué dès que vous aurez monté le M4 au niveau 13.

Vous pouvez également l’obtenir comme arme de contrebande dans le mode DMZ de Warzone 2 après avoir accompli une mission de Faction.

Les meilleures alternatives au FTAC Recon dans Warzone 2

Si vous cherchez une alternative viable au FTAC Recon dans Warzone 2, nous vous recommandons d’essayer le M4. Vous pouvez également opter pour une option à courte portée comme le Lachmann Sub.