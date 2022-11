La meilleure classe du Lachmann-762 dans MW2 : accessoires, atouts, équipements

Rédacteur en chef, Cyril aime faire les tableaux Excel les plus compliqués possible afin que personne ne puisse les utiliser quand il n'est pas là. Le reste du temps, il bouffe tout le contenu e-sport qui lui passe sous le nez, et défendra toujours avec une impartialité TOTALE la supériorité de Fnatic. Contact : [email protected]

Le Lachmann-762 est un puissant fusil de combat dans Modern Warfare 2. Découvrez les meilleurs accessoires, atouts et équipements pour le Lachmann-762.

Que vous grimpiez tranquillement vos niveaux en partie rapide ou que vous soyez un fana de Guerre Terrestre, avoir une classe optimisée est indispensable pour gagner ses parties dans Modern Warfare 2.

Le dernier opus de Call of Duty propose un arsenal bien fourni, avec des dizaines d’armes viables.

Parmi elles, on trouve le fusil de combat Lachmann-762 qui, en plus d’être efficace, permet de débloquer le Lachmann-556 et la Lachmann Sub.

Découvrez sans plus attendre la meilleure classe du Lachmann-762.

La meilleure classe du Lachmann-762 dans Modern Warfare 2

Les meilleurs accessoires du Lachmann-762

Bouche : Sakin Tread-40

Canon : Canon RAPP Lachmann 15.9″

Lunette : Point rouge Cronen Mini

Poignée arrière : Lachmann TCG-10

Crosse : Crosse FT Mobile

Pour commencer, la bouche Sakin Tread-40 combinée au canon RAPP Lachmann 15.9″ sont particulièrement utiles pour rendre l’arme plus polyvalente, en améliorant la portée et en réduisant le recul.

La crosse FT Mobile vient quand à elle donner un coup de pouce à la mobilité et à la maniabilité, alors que la poignée arrière Lachmann TCG-10 améliorera votre précision.

Enfin, on opte pour la lunette Point rouge Cronen Mini qui offre un bon compromis entre mobilité et précision.

Les meilleurs atouts pour une classe Lachmann-762

Atout de base 1 : Pas de course

Atout de base 2 : Traqueur

Atout bonus : Détermination

Atout ultime : Alerte maximale

Modern Warfare 2 propose de nombreux espaces vastes et ouverts qui mettent l’accent sur la mobilité. Pas de course et Traqueur vous permettra de traverser rapidement la map à la recherche de vos cibles.

Pour profiter des incroyables Killstreaks tôt dans la partie, Détermination est un must have. Enfin, Alerte maximale vous évitera d’être pris par surprise.

Les meilleurs équipements pour une classe Lachmann-762

Tactique : Grenade flash

Mortel : Semtex

Amélioration de combat : Silence de mort

Du côté des équipements, on opte pour l’incontournable combinaison des Grenades flash et du Semtex. Les explosifs sont puissants sur MW2, alors autant en profiter.

Enfin, Silence de mort est une excellente amélioration de combat qui vous permettra de surprendre plus facilement vos adversaires.

Comment débloquer le Lachmann-762 dans Modern Warfare 2

Pour débloquer le Lachmann-762 dans MW2, il vous suffit d’atteindre le niveau 16 dans le mode multijoueur.

Les meilleures alternatives au Lachmann-762 dans Modern Warfare 2

Si le Lachmann-762 ne vous satisfait pas pleinement, d’autres armes comme le Kastov-762 ou l’incontournable M4 pourraient vous convenir.