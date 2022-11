La meilleure classe de la HCR 56 dans Warzone 2 : accessoires, atouts, équipements

Rédactrice chez Dexerto depuis plus de deux ans, Isabelle n'a pas de jeu préféré dans sa vie, elle a bien essayé de se décider une fois ou deux mais le résultat n'a pas été à la hauteur de ses espérances. En revanche, elle cultive un goût particulier pour les tout petits plaisirs, plonger vaillamment dans un combat face aux poules de Skyrim, briser tous les obstacles dans les RPG pour créer son propre chemin et poser des wards sur League of Legends. Contact : [email protected]

La HCR 56 de Warzone 2 est une mitrailleuse dévastatrice, à condition bien sûr de l’équiper avec les bons accessoires, atouts et équipements. Voici de quoi vous mettre sur la voie.

Les mitrailleuses sont un choix particulièrement viable sur Warzone 2 lorsqu’il s’agit de combattre des adversaires à longue distance. Parmi les multiples choix possibles, la HCR 56 sort du lot grâce à ses dégâts élevés, et sa grande portée.

Si vous voulez tirer le meilleur parti de cette arme puissante, voici les meilleurs accessoires, atouts et équipements à utiliser pour maximiser son potentiel.

Sommaire

Activision La HCR 56 est une arme à ne pas sous-estimer sur Warzone 2.

La meilleure classe de la HCR 56 dans Warzone 2

Les meilleurs accessoires de la HCR 56

Canon : Bruen Turaco 686mm

Accessoire canon : VX Pineapple

Lunette : Schlager 3.4x

Poignée arrière : Stip-40

La meilleure classe de la HCR 56 sur Warzone 2 commence par un coup de pouce à la vitesse des balles, à la portée des dégâts ainsi qu’à la stabilité du recul de l’arme grâce au Bruen Turaco 686MM et au VX Pineapple.

Ensuite, la Stip-40 Grip améliorera la stabilité du HCR 56. Enfin, la lunette Schlager 3.4x aidera à abattre facilement les ennemis dans les escarmouches à longue distance.

Les meilleurs atouts pour une classe HCR 56

Pack d’atout : Spécialiste en armes (Surarmement, Gros bras, Observateur, Survivant)

Le pack Spécialiste en armes permet d’utiliser Surarmement pour coupler le HCR 56 avec une mitraillette comme le Lachmann Sub pour les combats à courte portée, et vous pouvez utiliser Gros bras pour projeter l’équipement plus loin.

Observateur vous permettra de trouver facilement les améliorations de terrain, les séries d’élimination et l’équipement de vos adversaires. Survivant quant à lui signalera les joueurs ennemis qui vous ont mis à terre afin que vos alliés puissent les achever et vous réanimer plus rapidement.

Les meilleurs équipements pour une classe HCR 56

Tactique : Grenade flash

Mortel : Charge de forage

Pour ce qui est du meilleur équipement à utiliser, la charge de forage peut être utilisée pour infliger des dégâts explosifs à plusieurs ennemis, et la grenade flash aveuglera vos adversaires afin que vous puissiez les tuer facilement.

Comment débloquer la HCR 56 dans Warzone 2

Vous pouvez débloquer le HCR 56 dans Warzone 2 en atteignant le niveau 20 avec le STB 556, mais vous devrez d’abord atteindre le rang 41 pour débloquer cette arme.

Si vous voulez accélérer le processus, essayez d’utiliser des jetons Double XP. Ils vous aideront à monter rapidement en niveau pour pouvoir mettre la main plus rapidement sur le HCR 56.

Les meilleures alternatives à la HCR 56 dans Warzone 2

Si vous cherchez une excellente alternative au HCR 56, nous vous recommandons vivement la MG RAAL, qui est actuellement l’une des meilleures armes à utiliser dans Warzone 2. Sinon, le RPK est également une bonne option.