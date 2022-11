La meilleure classe du RPK dans Warzone 2 : accessoires, atouts, équipements

Rédacteur chez Dexerto depuis plus de deux ans, Ludovic est un fan inconditionnel de Call of Duty et de FIFA. Spécialiste de Warzone depuis son lancement, il attend patiemment qu'un anti-cheat soit ajouté au jeu. Pour le contacter : [email protected]

Le RPK est une véritable menace dans Warzone 2. Cependant, si vous souhaitez l’utiliser, il est primordial d’équiper les bons accessoires et atouts.

Les mitrailleuses ne brillent généralement pas en multijoueur en raison de leur lente maniabilité. Cependant, dans Warzone 2, c’est tout l’inverse.

Et parmi les meilleures mitrailleuses du Battle Royale, les joueurs peuvent toujours compter sur le RPK qui est une mitrailleuse emblématique de Call of Duty.

Cette arme inflige des dégâts considérables et son recul facilement contrôlable en fait un excellent choix.

Alors si vous souhaitez utiliser cette arme, découvrez comment vous devez l’équiper afin de maximiser son potentiel dans Warzone 2.

Activision Le RPK s’est rapidement imposé dans la méta de Warzone 2.

La meilleure classe du RPK dans Warzone 2

Les meilleurs accessoires du RPK

Bouche : Polarfire-S

Canon : Canon TAC 597

Lunette : Lunette VLK 4,0

Accessoire canon : FTAC Ripper 56

Crosse : Crosse de soutien lourde

Cette classe du RPK sacrifie la mobilité pour une incroyable puissance de feu. Le Polarfire-S et le Canon TAC 597 permettent d’augmenter la portée des dégâts et la vitesse des balles au prix d’une légère perte de vitesse d’ADS et de contrôle du recul.

Mais pas de panique puisque la Crosse de soutien lourde et le FTAC Ripper 56 vont améliorer la stabilité de visée et le contrôle du recul de votre mitrailleuse.

Pour finir, la Lunette VLK 4.0 est idéale pour tous les duels à moyenne et longue portée.

Les meilleurs atouts pour une classe RPK

Pack d’atouts : Spécialiste en armes

: Spécialiste en armes Surarmement

Gros bras

Observateur

Survivant

Le pack Spécialiste en armes est idéal pour cette classe du RPK en raison de la présence de l’atout Surarmement qui est indispensable pour utiliser une deuxième arme principale.

En utilisant Surarmement, nous recommandons d’équiper une mitraillette comme deuxième arme.

Gros bras est un atout sous-estimé des joueurs qui vous permet de lancer de l’équipement plus loin et de vous assurer que vos objets à lancer atteignent la cible plus souvent.

Observateur est idéal pour identifier toutes les menaces qui peuvent se présenter devant vous tandis que Survivant signale les ennemis qui vous abattent et permet aux alliés de vous réanimer plus rapidement.

Les meilleurs équipements pour une classe RPK

Tactique : Grenade flash

Mortel : Grenade frag

La grenade frag est idéale pour faire sortir les ennemis de leur cachette et la grenade flash vous permettra de les désorienter facilement.

Comment débloquer le RPK dans Warzone 2

Afin de mettre la main sur le RPK dans Warzone 2 et Modern Warfare 2, vous allez devoir suivre quelques étapes importantes.

Atteignez le niveau 23 afin de débloquer le Kastov 762 Atteignez le niveau 16 du Kastov 762 Vous pouvez maintenant utiliser le RPK

Les meilleures alternatives au RPK dans Warzone 2

Si le RPK est un peu trop lent à votre goût, essayez alors le M4. Cette arme appartient peut-être à une catégorie entièrement différente, mais son recul facile à contrôler la rend tout aussi accessible que le RPK.