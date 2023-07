Une liste des armes de Modern Warfare 3 a fuité

Call of Duty 2023 est en route et les fuites concernant le jeu, qui serait intitulé Modern Warfare 3, affluent rapidement, et récemment, plusieurs armes semblent avoir été révélées.

Si Modern Warfare 2 avait été annoncé comme un jeu ayant un cycle de vie de deux ans, Call of Duty 2023 sera une sortie à part entière. Sledgehammer Games devrait revenir avec Modern Warfare 3 en s’appuyant des fondations de Modern Warfare 2 avec des cartes emblématiques de la franchise et une suite de la campagne.

Et récemment, des leakers ont affirmé que la minicarte classique, l’atout Ninja et le mode Guerre de la WWII feront tous leur retour, et maintenant une poignée d’armes ont également été révélées.

Nous pouvons retrouver un mélange d’armes classiques et nouvelles montrées dans ces fuites, alors sans plus attendre, découvrez toutes les armes de Modern Warfare 3 qui ont fuité jusqu’à présent.

Les armes de Modern Warfare 3 qui ont fuité

Des leakers de Call of Duty tels que ‘CoD_Perseus‘ et ‘Task Force Leakers 141‘ ont récemment partagé des captures d’écran de ce qui semble être l’alpha interne de Modern Warfare 3. Alors que l’interface utilisateur est presque identique à celle de MW2, les armes et le schéma de couleurs sont différents.

Voici toutes les armes qui ont fuité pour Modern Warfare 3 jusqu’à présent :

AK-556

COG-58

ANVL-B

MCW

MTZ-556

MTZ-762 (SCAR-H)

LACH-9 (MP5)

WSP-9 (Uzi)

SAR-9

Striker 45

BAS-B

Sidewinder

KVB-73

KVS Terminus

AMR-50

RIVAL-9

Raffica

Des armes classiques de Call of Duty telles que l’AK, le SCAR-H, la MP5, l’Uzi, le Striker 45 et le Raffica figurent dans ces fuites, mais sont pour la plupart sous de nouveaux noms.

Ces armes ont un logo Modern Warfare rouge dans le coin qui est censé être le logo de MW3. Cela pourrait être en préparation de leur intégration dans Warzone aux côtés des armes de Modern Warfare 2, le logo signifiant le jeu.

De plus, le TAQ-V de Modern Warfare 2 a été repéré dans ces images qui ont fuité, ce qui signifie que les armes de cet opus seront également disponibles dans MW3.

Il semble également que la fonctionnalité des Plateformes de Modern Warfare 2 puisse revenir, avec des armes présentant des acronymes similaires tels que MTZ et KVB/KVS.

Toutefois, CoD 2023 n’ayant pas encore été officiellement révélé, prenez toutes ces informations avec des pincettes. Même si ces fuites peuvent être exactes pour le moment, les choses peuvent encore changer en coulisses.

Modern Warfare 3 devrait être dévoilé en août, avec un événement de révélation trouvé dans les fichiers de Warzone.