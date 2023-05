La date du reveal de Cod 2023 a fuité

Selon de récentes fuites, ce ne serait plus qu’une question de semaines avant qu’Activision lève enfin le voile sur CoD 2023. Date de présentation, mode Zombies, voici toutes les informations qui sont remontées à la surface grâce à cette nouvelle fuite sur le prochain Call of Duty.

À l’heure actuelle on ne sait que très peu de choses sur CoD 2023, mais les vétérans de la franchise Call of Duty devraient bientôt avoir la chance d’en savoir plus. En effet, le 9 mai, un rapport de Insider Gaming partagé par Tom Henderson a affirmé que la présentation officielle de Call of Duty 2023 devrait avoir lieu au début du mois d’août.

Alors que la plupart des joueurs de Call of Duty ont les yeux rivés sur la prochaine mise à jour de Warzone 2 et de Modern Warfare 2, la saison 3 Rechargée, le rapport a fournit de multiples détails sur quand et comment le voile pourrait être levé sur CoD 2023.

Un reveal de CoD 2023 via Warzone 2 ?

Selon Henderson, le reveal pourrait se produire lors d’un événement en jeu, similaire à la manière dont les précédents titres tels que Black Ops Cold War et Vanguard ont été révélés dans le battle royale original.

Pour l’instant, il est encore trop tôt pour dire en quoi consistera cet événement ou s’il aura lieu dans Warzone 2 ou dans Modern Warfare 2. Cependant, Tom Henderson a assuré que la date provisoire de la présentation de CoD 2023 est fixée au 1er août.

Auparavant, des rapports ont suggéré que ce nouvel opus était développé par Sledgehammer Games. Pour ce qui est du nom de ce nouveau titre, Henderson a expliqué que “Il est encore incertain de savoir comment exactement Call of Duty 2023 sera nommé, mais il a été largement suggéré que le jeu est essentiellement une suite de Modern Warfare 2.”

Plus tôt en février, un rapport révélant les dates clés concernant la bêta de CoD 2023, l’accès anticipé à la campagne et la date de sortie était remonté à la surface. À savoir :

Week-end bêta 1 (PS4/PS5) – 6 octobre 2023 – 10 octobre 2023

Week-end bêta 2 (PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series X|S/PC) – 12 octobre 2023 – 16 octobre 2023

Accès anticipé à la campagne (PS4/PS5) – 2 novembre 2023

Sortie complète (PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series X|S/PC) – 10 novembre 2023

Ce nouveau rapport semble confirmer ces dates, indiquant même qu’elles ont été corroborées par “plusieurs sources”.

Cerise sur le gâteau, selon ce rapport un mode Zombies sera disponible dans CoD 2023 dès le lancement. Il y a encore beaucoup de mystère entourant la présence de Zombies dans ce nouvel opus, mais au fur et à mesure que la potentielle date de présentation approchera, davantage d’informations devraient remonter à la surface.