CoD 2023 serait bien passé d’une “extension” de MW2 à un jeu à part entière

Selon le journaliste, Jason Schreier de Bloomberg, le plan actuel pour CoD 2023 serait un tout nouveau jeu autonome qui serait accompagné de contenu pour Modern Warfare 2.

Le 9 février, le journaliste Tom Henderson d’Insider Gaming a rapporté que Call of Duty 2023 serait un jeu complet et non un DLC premium. CharlieINTEL a ensuite confirmé cette information en déclarant : “Le rapport d’Insider-Gaming corrobore avec ce que nous avons entendu, à savoir que l’on est passé d’une simple “extension” de l’année 2 à un jeu “premium” complet pour 2023.“

Tom Henderson a ensuite ajouté que ce jeu serait lié à la série Modern Warfare et qu’il devrait être développé par Sledgehammer Games. Il a également révélé quand se déroulera le week-end de la bêta de ce prochain opus ainsi que sa date de sortie.

L’article continue après la publicité

Et le 23 février, Jason Schreier a confirmé que “le jeu Call of Duty de cette année est plus qu’un DLC de Modern Warfare 2”.

Les plans actuels de CoD 2023

CharlieINTEL a déclaré : “Bloomberg rapporte que le nouveau jeu Call of Duty de cet automne a commencé comme une extension de MW2 mais s’est transformé en une version premium complète avec une suite de l’histoire de MW2, du nouveau contenu multijoueur, et plus encore.

Sledgehammer Games est inquiet pour le développement en raison de la courte période qu’ils ont eue pour travailler dessus, ne commençant le projet qu’il y a un an, mais ils ont le soutien de Treyarch et Infinity Ward sur le projet.“

L’article continue après la publicité

Le projet le plus récent de Sledgehammer Games est Call of Duty : Vanguard qui avait déjà été développé dans un délai assez court et qui avait reçu des critiques sévères.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Toutefois, Jason Schreier rapporte qu’Activision serait cette fois-ci beaucoup plus confiant en raison du soutien apporté par les autres studios.

Si pour le moment nous n’avons toujours pas de titre officiel pour ce prochain jeu, Jason Schreier pense qu’il s’agira “probablement” de Modern Warfare 3.

Dès que nous aurons de nouvelles informations au sujet de ce prochain opus, nous ne manquerons pas de vous les communiquer.