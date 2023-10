Les joueurs MW3 affirment que le jeu est “horrible” par rapport à MW 2019

Les joueurs de Modern Warfare 3 ne sont pas ravis de l’état graphique du jeu, le comparant notamment à MW 2019.

Sledgehammer Games a pourtant semblé faire beaucoup de choses correctement avec Modern Warfare 3. La bêta en est à sa deuxième semaine de test et les fans adorent le retour sur des cartes emblématiques comme Highrise et Rust, ainsi que quelques innovations apportées à la formule de base.

Mais tout n’est pas rose. Autant certains fans s’éclatent, autant d’autres ont étiqueté ce nouvel opus comme le plus clivant à ce jour, en raison de divergences d’opinions sur ce qui fait un bon jeu Call of Duty. S’il y a une chose sur laquelle presque tous les fans sont d’accord, c’est bien l’état graphique du jeu.

Les joueurs de MW3 comparent les graphismes de la bêta à ceux de MW 2019

Modern Warfare 2019 était également un jeu clivant, car il a complètement bouleversé la formule conventionnelle de Call of Duty. Infinity Ward a choisi de créer quelque chose de plus réaliste, abandonnant le côté arcade que la franchise avait adopté pendant des années. Cependant, ce que les fans ont adoré, c’est le souci du détail. MW 2019 était clairement un spectacle technique sous tous les angles, et a été largement salué à sa sortie pour sa fidélité graphique.

Étant donné que Modern Warfare 3 est le troisième opus de cette série, les fans s’attendaient au même souci du détail. Cependant, ils ont été rapidement déçus.

Un fil de discussion a été lancé sur Reddit après que le Youtubeur spécialisé de Call of Duty, XclusiveAce, a partagé son avis sur les graphismes de MW3. La plainte la plus courante est la présence d’un “filtre flou” sur chaque carte.

“Le plus gros problème, c’est l’éclairage dans MW3. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi on a l’impression qu’il fait nuageux alors qu’il est censé y avoir un coucher de soleil, tout comme dans MW19” a déclaré un joueur.

D’autres ont été plus critiques, pointant du doigt les consoles de la génération précédente comme la cause de ce problème. “MW19 est tout simplement plus beau graphiquement et ça le restera tant qu’ils n’abandonneront pas les anciennes générations pour de bon. Ces nouveaux jeux ont cet aspect pour pouvoir tourner à 120 de FOV en permanence sur PS4 et Xbox One” a ajouté un autre.

“Je n’arrive pas à croire qu’on soit en 2023 et que les COD ressemblent encore à ça tout en occupant 120 Go. Je joue sur PC avec tous les réglages au maximum. Sont-ils vraiment si occupés à créer des skins qu’ils ne peuvent même pas se donner la peine de créer de bonnes textures ?” a déclaré l’auteur original du fil de discussion.

Au final, il est clair que tout le monde n’est pas content de l’état graphique de Modern Warfare 3. À ce stade du cycle de développement du jeu, il est peu probable que des changements majeurs soient apportés.

Modern Warfare 3 sortira le 10 novembre.