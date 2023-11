Modern Warfare 3 à l’origine d’un succès historique de MW CoD

Modern Warfare 3 est arrivé le 10 novembre, et il n’a pas fallu longtemps pour que le titre Call of Duty batte des records en termes de participation des joueurs.

Les joueurs de Modern Warfare 3 ont été occupés à débloquer toutes les armes, avantages et équipements du jeu grâce au système de déblocage d’Arsenal.

Il y a clairement beaucoup à explorer cette année, y compris le premier mode Zombies dans un titre Modern Warfare. De plus, Warzone arrivera bientôt pour offrir aux joueurs encore plus de variété de gameplay.

Alors que Modern Warfare 3 est toujours dans son mois de lancement de novembre, Sledgehammer Games a fait une annonce stupéfiante qui prouve son succès précoce. Le 21 novembre, l’équipe CoD a annoncé que MW3 avait atteint une participation record par rapport aux autres jeux de la trilogie MW.

Sledgehammer Games a confirmé : « MWIII a déjà batu tous les records avec la plus haute participation dans la nouvelle trilogie de MW ». Bien qu’ils n’aient pas révélé de chiffres spécifiques, il semble que la participation sur deux semaines ait été plus élevée dans Modern Warfare 3 que dans Modern Warfare de 2019 et Modern Warfare 2 de 2022.

Les critiques pour le multijoueur de Modern Warfare 3 ont été généralement positives, cette participation constante des joueurs ne devrait donc pas surprendre les fans de la franchise.

Avec encore plus de contenu à venir et des mises à jour d’équilibrage fréquentes de la part des développeurs, reste à voir si la longévité de MW3 se maintiendra sur le long terme. Pour l’instant, les joueurs attendent la Saison 1 le 6 décembre, avec de nouvelles cartes et modes prévus.

