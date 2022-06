Top 20 des joueurs Warzone ayant remporté le plus d’argent – Tommey, Aydan…

Découvrez quels sont les 20 joueurs qui ont remporté le plus d’argent par le biais de tournois sur Warzone depuis son introduction.

Avec de nombreux tournois très rémunérateurs chaque mois depuis le lancement de Warzone en mars 2020, certains joueurs sont sortis du lot, s’imposant comme les meilleurs du Battle Royale tout en remportant des gains impressionnants.

Et même si Warzone n’est peut-être pas aussi légitime en compétition que certains autres Battle Royale comme Apex Legends et Fortnite en raison notamment du problème majeur des tricheurs, cela n’empêche pas que de nombreux tournois proposent d’énormes cashprizes pour les meilleurs joueurs.

Ces derniers mois, des événements révolutionnaires comme The Last Dance à Verdansk (150 000$) et les World Series of Warzone (400 000$) ont permis à de grands noms de la scène de remporter un bon paquet d’argent.

Alors sans plus attendre, découvrez les joueurs qui ont remporté le plus d’argent grâce à leurs performances sur Warzone.

Les joueurs Warzone qui ont remporté le plus d’argent

À l’aide des données d’esportsearnings.com, nous connaissons les 20 meilleurs joueurs de Warzone en termes de gains en tournoi. Nous allons détailler ici plus en détail les trois premiers, puis nous fournirons la liste complète des 20 premiers.

3. Almond – 368 621$

Almond vient de prendre la place de HusKerrs dans le podium des joueurs qui ont remporté le plus d’argent sur Warzone.

Aux côtés de Tommey et Newbz de l’équipe TBE?, le streamer vedette de Minnesota ROKKR, a dominé les tournois de Warzone depuis le lancement de Caldera.

À l’heure actuelle, Almond se rapproche rapidement du deuxième meilleur joueur de Warzone, Aydan. Une autre grande victoire en tournoi pourrait suffire à provoquer un nouveau bouleversement dans le classement.

2. Aydan – 373 424$

Après avoir dominé ce classement pendant un long moment, Aydan vient d’être rétrogradé à la deuxième place, derrière Tommey.

De Fortnite à Warzone, Aydan est une figure de longue date dans la sphère du Battle Royale.

Véritable menace sur le BR, Aydan est passé des duos avec MuTeX et ZLaner à la victoire dans presque tous les tournois 2v2 avec Rated.

1. Tommey – 406 621$

Ancien joueur professionnel de CoD, Thomas “Tommey” Trewren a été l’un des premiers vétérans à se plonger dans Warzone dès sa sortie. Ayant rapidement trouvé ses marques, Tommey est devenu l’une des plus grandes personnalités de la scène et un streamer accompli.

Participant à presque tous les tournois depuis le lancement du jeu, Tommey s’est hissé dans le top 3 en 2021 et a conquis le trône des joueurs qui ont remporté le plus d’argent sur le Battle Royale quelques jours après le lancement de Warzone Pacific grâce notamment à sa victoire lors du tournoi Atlanta FaZe doté d’un cashprize de 100 000$.

Aux côtés de son coéquipier de 100 Thieves, Rated, l’organisation populaire fondée par Nadeshot fait constamment la une des actualités esport de Warzone.

Top 20 des joueurs Warzone qui ont remporté le plus d’argent

Vous trouverez ci-dessous la liste complète des 20 joueurs Warzone qui ont remporté le plus d’argent au fil des tournois. Au total, sur l’ensemble des 20, plus de deux millions de dollars ont été gagnés grâce aux différents tournois. Et ces chiffres vont certainement augmenter, car les cashprizes sont de plus en plus importants.

Position Joueur Gains 1 Tommey 406 621$ 2 Aydan 373 424$ 3 Almond 368 621$ 4 HusKerrs 334 080$ 5 SuperEvan 295 631$ 6 Rated 292 866$ 7 Newbz 287 343$ 8 Biffle 258 362$ 9 Jukeyz 257 602$ 10 Fifakill 241 434$ 11 WarsZ 192 842$ 12 UnRationaL 187 421$ 13 Swagg 178 350$ 14 Destroy 176 895$ 15 ZLaner 172 761$ 16 ScummN 161 278$ 17 Stukawaki 144 625$ 18 JoeWo 140 388$ 19 Booya 115 004$ 20 Recrent 112 450$

Avec de nombreux tournois importants qui continuent d’être annoncés avec l’arrivée de Warzone Pacific, cette liste pourrait subir des changements importants au cours des prochains mois.

Nous continuerons donc à mettre à jour les chiffres de cet article au fur et à mesure de l’évolution des résultats des différents tournois Warzone.