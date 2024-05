Le nerf des snipers Warzone de la Saison 3 Rechargée divise les joueurs

Les joueurs de Warzone sont partagés, les snipers venant de subir un nerf dans la mise à jour Rechargée de la Saison 3, juste après avoir bénéficié de quelques améliorations tant attendues.

La Saison 3 Rechargée a débarqué sur les serveurs alors que Rebirth Island a connu plusieurs changements et nouvelles additions. Mais ce patch est également celui où la méta évolue avec toute une série de buffs et nerfs d’armes.

Une catégorie d’armes semble cependant avoir été la plus grande perdante de cette mise à jour, puisque plusieurs fusils de précision ont subi des nerfs, ce qui a rendu de nombreux joueurs de Warzone furieux.

Les trois meilleurs snipers du jeu, le XRK Stalker, le KATT-AMR et le MORS, ont tous subi des nerfs, notamment en ce qui concerne la vélocité des balles. Le MORS, l’arme la plus choisie parmi les trois, a reçu le nerf le plus significatif impactant son temps de visée.

“Quelqu’un vient de m’annoncer la nouvelle. Je ne sais pas si je pourrai continuer à streamer du Warzone. Tous les snipers ont été nerf“, a plaisanté le streamer de Warzone bbreadman à propos des changements, ses fans lui suggérant dans les commentaires de passer au Longbow à la place.

D’autres ont souligné que parmi les snipers qui ont reçu un nerf, le XRK Stalker et le KATT-AMR étaient “les deux seuls bons choix“.

Les nerfs appliqués aux snipers ont diminué leur vélocité de balle, ce qui signifie que le temps écoulé entre le tir de l’arme et le moment où la balle atteint la cible sera plus long, et dans Warzone, où les ennemis se déplacent rapidement, ce n’est pas idéal.

Cependant, certains joueurs ne sont pas d’accord avec le fait que ce nerf des snipers soit une mauvaise chose, louant au contraire les changements. “Les snipers sont la principale raison pour laquelle la grande carte est morte. Les snipers en général ne devraient tout simplement pas être dans le jeu. Ils ne demandent aucune compétence“, déclare un fan.

Ces nerfs interviennent après que les snipers aient reçu un léger buff dans un patch de début avril de la Saison 3 qui non seulement a ajouté le MORS, mais a également vu pas mal de buffs appliqués aux snipers.