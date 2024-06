MW3 & Warzone : comment obtenir gratuitement le skin Monster Energy Profile bas

Call of Duty et Monster Energy se sont associés une nouvelle fois pour offrir un nouveau skin d’opérateur sur MW3 et Warzone. En mars 2024, la société de boissons énergétiques et la franchise de jeux avaient déjà offert gratuitement le skin Clutch à tous les joueurs.

Si vous vous demandez maintenant comment obtenir gratuitement le nouveau skin Monster Energy, voici tout ce que vous devez savoir.

Pour obtenir le nouveau skin Monster Energy Blue Profile bas dans MW3 et Warzone, vous devrez utiliser un code sur le site de Call of Duty. Voici un guide étape par étape pour y parvenir :

Rendez-vous sur le site de Call of Duty et connectez-vous avec votre compte Activision. Une fois connecté, tapez le code suivant XBLX3-HN7X7-7NAH7 dans la case prévue à cet effet. Cela vous accordera automatiquement le skin Monster Energy Profile bas. Accédez à la section Opérateur de MW3 ou Warzone, sélectionnez l’Opérateur BBQ et choisissez le skin ‘Profile bas’.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, la page d’échange de codes de Call of Duty ne fonctionne pas, ce qui empêche les joueurs d’obtenir correctement leur récompense. Nous ne manquerons pas de mettre à jour cet article si de nouvelles informations sont révélées.

Ce skin d’opérateur a été initialement publié avec d’autres contenus thématiques Monster Energy lors de la compétition Kill Race entre TeeP, Symfuhny, Huskerrs et Aydan sur Twitch, ce qui permettait aux joueurs de réclamer les récompenses après avoir regardé chaque stream pendant un certain temps.

Alors que la promotion Twitch offrait du contenu supplémentaire en plus du skin d’opérateur, avec le code universel désormais disponible, les joueurs ne sont plus tenus de regarder ni d’acheter quoi que ce soit pour obtenir le skin Profile bas. Il est maintenant gratuit pour tout joueur qui utilise le code sur la page de CoD.

Malheureusement, aucune date de fin pour cette promotion Monster Energy x Call of Duty n’a encore été révélée, mais compte tenu des problèmes de la page, la période de disponibilité pourrait être prolongée, permettant aux joueurs de gagner cette récompense gratuite.

