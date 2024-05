La Saison 4 de MW3 apporte un nerf important de l’audio des bruits de pas

La Saison 4 de Modern Warfare 3 a apporté des changements majeurs, mais l’un des plus intéressants concerne la modification de l’audio des bruits de pas.

Modern Warfare 3 a introduit la Saison 4 en fanfare, introduisant une multitude de nouveaux contenus et d’énormes changements d’équilibrage qui vont sans aucun doute bouleverser la méta.

L’une des mises à jour les plus intrigantes annoncées dans cette nouvelle saison de MW3 concerne l’audio des bruits de pas, les développeurs ayant annoncé qu’ils avaient “diminué le volume des bruits de pas des joueurs ennemis“.

L’audio des bruits de pas a toujours été un sujet de discussion majeur dans les FPS, car les joueurs l’utilisent pour obtenir un avantage. L’audio des bruits de pas dans MW3 était auparavant considéré comme assez fort, sauf si vous utilisiez les Chaussures de couverture, qui éliminent complètement le bruit de vos pas.

Cela faisait alors des Chaussures de couverture les bottes les plus populaires du jeu, et dans le patch note de la Saison 4, les développeurs ont révélé leur souhait de voir plus de variété dans la catégorie des atouts. Ils ont donc décidé de baisser le volume général des bruits de pas dans le jeu dans l’espoir que cela encourage les joueurs à choisir différents atouts dans la catégorie des bottes.

Le volume pour la marche, le sprint et le sprint tactique ont alors tous été réduits, vous n’aurez donc peut-être pas besoin de compter sur les Chaussures de couverture pour éviter d’être entendu par les ennemis sur le champ de bataille.

Ceux qui apprécient un style de jeu plus discret n’abandonneront probablement jamais les Chaussures de couverture simplement parce qu’elles éliminent complètement le bruit de vos pas, cependant, ce changement pourrait inciter d’autres à se diversifier.

Cela pourrait avoir un impact important sur la manière dont le multijoueur de MW3 est joué, car un volume de bruit de pas plus faible pourrait signifier que les joueurs seront moins enclins à craindre d’être entendus et joueront donc de manière plus agressive.

En fin de compte, seul le temps dira si ce changement parvient à influencer l’utilisation des Chaussures de couverture et le gameplay dans MW3, car les développeurs ont déjà essayé de détourner les joueurs de ces bottes populaires avec l’introduction du Gilet de Ninja. Avec Black Ops 6 à l’horizon, qui sait, peut-être que Treyarch surveillera de près comment tout cela va se dérouler.

