Patch note MAJ MW3 du 15 novembre : Bug de Terminal, limite en MME et plus

Les développeurs ont apporté des changements à Modern Warfare 3 avec la mise à jour du 15 novembre, y compris la correction du bug du site de bombe dans le mode Recherche et Destruction sur la carte Terminal, l’augmentation de la limite de score en TDM et plus encore. Voici les notes complètes de la mise à jour du 15 novembre de MW3.

Modern Warfare 3 est arrivé le 10 novembre et les joueurs se sont plongés dans tout ce que le multijoueur a à offrir tout en progressant rapidement dans les Rangs. Il est courant que les jeux multijoueurs subissent une maintenance peu après leur lancement, car les développeurs cherchent à apporter des ajustements basés sur les retours des joueurs, et MW3 ne fait pas exception.

Le 15 novembre, Sledgehammer Games a apporté une mise à jour de Modern Warfare 3 avec plusieurs corrections de bugs. Les développeurs ont résolu plusieurs problèmes, y compris un bug impactant le site A de bombe dans le mode Recherche et Destruction sur la carte Terminal, ainsi que d’autres ajustements et améliorations.

Les développeurs ont expliqué que des changements de mouvement, des ajustements d’équilibrage d’armes supplémentaires, et des améliorations du mode Zombies étaient attendus avec cette mise à jour, mais en raison de circonstances imprévues, ils arriveront à une date ultérieure.

Voici les notes complètes de la mise à jour du 15 novembre de Modern Warfare 3.

Notes de mise à jour du 15 novembre de MW3

“En raison de problèmes imprévus, tous les changements prévus pour la mise à jour d’aujourd’hui n’ont pas pu être publiés. Nos équipes travaillent dur pour intégrer les principaux changements de mouvement, l’équilibrage des armes en multijoueur, les correctifs de gameplay et de stabilité en mode Zombies, et plus encore, dans la prochaine mise à jour disponible.“

GLOBAL

QG

Les joueurs ne rencontreront plus un écran vide là où les cases MWIII sont attendues.

Correction d’un problème pour les joueurs sur console où le lancement croisé d’un jeu à l’autre dessoudait les groupes contenant un joueur en écran partagé.

Correction d’un problème pour les joueurs sur PC où les installations sélectives n’étaient pas disponibles pour jouer après l’installation complète.

Une correction a été mise en place pour résoudre plusieurs crashs survenant pendant la séquence de démarrage de l’application.

STABILITÉ & PERFORMANCE

Les joueurs sur PC avec des GPU NVIDIA GeForce RTX série 40 peuvent désormais utiliser DLSS 3 dans tous les modes de Call of Duty Modern Warfare III. Avec DLSS NVIDIA Super Résolution et Frame Generation, DLSS 3 multiplie les performances par jusqu’à 1,8X pour améliorer votre expérience PC.

Correction d’un bug où certains joueurs sur console rencontraient une erreur en étant invités à un groupe.

Correction d’un bug où certains joueurs sur console étaient renvoyés au menu principal après avoir sélectionné certains éléments dans le Passe de Combat.

Résolution d’un bug où certains joueurs étaient renvoyés au lobby multijoueur après avoir tenté de rejoindre une playlist.

Résolution de problèmes liés au compte empêchant le jeu hors ligne.

CAMPAGNE

STABILITÉ & PERFORMANCE

Résolution d’un crash survenant pour les joueurs sur PC pendant la séquence de redémarrage du jeu après une mise à jour.

Résolution d’un bug qui résultait en un message d’erreur pour les joueurs tentant de lancer la Campagne.

Résolution d’un problème causant l’ERREUR DEV 12510 après avoir tenté de commencer la mission Opération 627.

Correction d’un bug forçant les joueurs à passer les cinématiques lorsque la manette était déconnectée.

Correction de plusieurs crashs liés au gameplay dans la mission Oligarque.

Résolution d’un crash survenant après le déploiement d’un missile de croisière dans la mission Réacteur.

JOUABILITÉ

Les récompenses de fin seront désormais correctement attribuées si le joueur ferme l’application pendant la séquence des crédits.

Le succès “141 Ready” suivra désormais correctement la difficulté la plus basse utilisée pour terminer une mission.

Correction d’un bug dans lequel la fonctionnalité de tous les Tyroliennes et Ascendeurs sur la carte disparaissait après avoir annulé une animation d’escalade.

Correction d’un bug où le joueur ne pouvait pas interagir avec les ramassages d’Équipement tout en dégainant rapidement un Pistolet.

MULTIJOUEUR

UIX

Corrections de Bugs

L’élévation du joueur ennemi sera désormais correctement affichée sur la mini-carte.

Correction d’un bug où les Playlists disparaissaient du menu principal pour certains joueurs sur console.

L’invite pour voir la Gamercard sur le tableau de scores fonctionne désormais comme prévu pour les joueurs sur console.

Promouvoir un joueur en tant que chef du groupe ne lui permettra plus d’essayer de participer à des Playlists verrouillées.

PROGRESSION

Armes

Problème résolu empêchant le déverrouillage des accessoires au niveau d’arme attendu pour le KATT-AMR (Fusil de précision).

Défis

Introduction de nouvelles exigences pour le défi du camo “Priceless” pour le WSP Swarm (Pistolet mitrailleur).

Obtenir 10 Double Eliminations d’opérateur en position Tac-Stance.

Résolution des problèmes empêchant plusieurs défis de suivre la progression.

Correction des conditions de suivi du défi de déverrouillage pour BBQ (Opérateur).

CARTES

Terminal

Les joueurs ne peuvent plus poser à l’emplacement de bombe A depuis un emplacement non prévu dans Recherche et Destruction.

Popov Power

Les joueurs ne réapparaîtront plus en territoire ennemi dans le mode Invasion.

MODES

Match à mort par équipe

Limite de score de la partie augmentée de 75 à 100.

Guerre terrestre

Problème résolu causant l’erreur DEV 841 pendant le jeu normal.

Restez à l’affût pour une Playlist Expérimentale dans les prochains jours, mettant en vedette les contours des joueurs ennemis ! Plus de détails à venir.

ARMES & ACCESSOIRES

MCW (Fusil d’assaut)

Contrôle accru du tir au jugé pendant le feu soutenu.

BAS-B (Fusil de bataille)

Contrôle accru du tir au jugé pendant le feu soutenu.

MTZ Interceptor (Fusil de précision)

Contrôle accru du tir au jugé pendant le feu soutenu.

Renetti (Pistolet)

Contrôle accru du tir au jugé pendant le feu soutenu.

Kit Carabine JAK Ferocity (Kit de Conversion) Les accessoires de lunette Thermo-Optic X9 et SZ VORTEX-90 peuvent désormais être basculés comme prévu.



TYR (Pistolet)

Contrôle accru du tir au jugé pendant le feu soutenu.

Jugement d’Odin (Action de Déclenchement) Diminution du temps de réponse de la détente à la durée prévue de 210ms.



COSMÉTIQUES

Le son de l’écran des armes se jouera désormais comme prévu en appuyant sur le bouton d’aperçu.

Pack de Traceurs : Ensemble Opérateur Hellsing Correction d’un bug dans lequel Alucard manquait son pistolet dans l’aperçu de l’opérateur.



ZOMBIES

JOUABILITÉ

Problème résolu empêchant les missions de l’Acte 2 de se mettre en file d’attente automatiquement en jeu.

STABILITÉ

Correction d’un crash rencontré lorsque les joueurs naviguaient vers l’onglet Boutique ou Progression dans le Menu Lanceur tout en se mettant en file d’attente.

Diverses corrections de stabilité et de carte.

