MW3 & Warzone : un crossover Deadpool & Wolverine serait en préparation

Des leakers ont découvert une nouvelle série d’exécutions qui devraient arriver sur Warzone et MW3, et les fans sont convaincus qu’elles font partie d’un crossover non annoncé avec Deadpool & Wolverine.

MW3 et Warzone ne sont pas étrangers aux crossovers, les saisons récentes ayant apporté des franchises comme Fallout et même Gundam dans les deux jeux. Mais, malgré le nombre de grandes franchises apparues dans CoD, les fans réclament depuis des années une collaboration complète avec Marvel.

Chose qui pourrait très prochainement se produire puisque des fuites ont révélé des exécutions à venir qui pourraient indiquer un crossover avec le film Deadpool & Wolverine.

Le dataminer ‘crashfty‘ a partagé un clip d’une série d’exécutions inédites, qui utilise des gestes ressemblant à ceux que Ryan Reynolds utilise dans son interprétation du Mercenaire à la grande gueule.

Cela inclut des mouvements où le personnage s’allonge sur le sol avant de tirer sur l’ennemi et un autre où il salue sarcastiquement après avoir sécurisé une élimination. Ces gestes ressemblent beaucoup à ceux vus dans les films Deadpool précédents.

Il est important de noter que rien n’a été officiellement confirmé, donc ces exécutions pourraient faire partie d’un pack complètement différent. Cependant, étant donné que Deadpool & Wolverine sort en salles le 24 juillet, soit le même jour que la saison 5 de MW3 et Warzone, les fans sont optimistes quant à un possible crossover.

Il n’y a aucune information sur du contenu Wolverine découvert dans les fichiers du jeu. Crashfty a également mentionné dans une réponse à son post qu’il n’y a actuellement aucun skin visible non plus, il reste donc à voir ce que les développeurs ont prévu.

Si les fuites s’avèrent vraies, ce ne serait alors pas la première fois qu’Activision traite avec le personnage de Deadpool. Le jeu éponyme de 2013 a été publié par la société et développé par High Moon Studios, qui a ensuite travaillé sur Advanced Warfare, Black Ops Cold War, et plus encore.

Nous allons donc devoir attendre la révélation officielle de la saison 5 pour savoir si un événement crossover entre Deadpool et Wolverine est bien en préparation ou non.