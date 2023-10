La meilleure classe du Riveter dans MW3 : accessoires, atouts, équipements

Si vous souhaitez essayer de puissants fusils à pompe dans Modern Warfare 3, le Riveter est alors un excellent point de départ. Découvrez donc comment vous devez équiper cette arme.

La version bêta de Modern Warfare 3 donne aux joueurs un avant-goût de tout ce qui les attend le 10 novembre 2023, date de sortie du jeu complet. Plusieurs aspects de Modern Warfare 3 sont influencés par Modern Warfare 2 (2009), avec notamment le retour des cartes classiques.

Cependant, en ce qui concerne le nouvel arsenal d’armes de MW3, il y a également plusieurs similitudes avec MW2. Bien qu’il n’ait pas exactement la même apparence, les joueurs ont remarqué que le Riveter est certainement inspiré du AA-12 entièrement automatique.

Pour utiliser ce fusil à pompe mortel, découvrez les meilleurs accessoires et équipements.

Sommaire

Activision

La meilleure classe du Riveter dans Modern Warfare 3

Les meilleurs accessoires du Riveter

Canon : Silencieux pneumatique intégré

Crosse : Crosse tactique légère DAV15

Poignée arrière : Poignée XTEN

Chargeur : Chargeur de 30 cartouches

Munitions : Slugs de calibre .410

Le Silencieux pneumatique intégré fait partie intégrante de notre classe du Riveter pour Modern Warfare 3, car il vous permet de ne pas apparaître sur la minimap lorsque vous tirez et augmente également la vitesse des balles et la portée des dégâts.

Pour vous permettre de vous déplacer sur la carte aussi rapidement que possible, nous avons opté pour la Crosse tactique légère DAV15 et la Poignée XTEN, qui se combinent pour augmenter la vitesse de sprint et de tir et améliorer la répartition des balles.

Ensuite, le Chargeur de 30 cartouches vous permettra de tirer suffisamment de balles, qui rappelle le AA-12. le Slugs de calibre .410 améliore considérablement la portée des dégâts, le contrôle du recul et la précision du tir au jugé.

Les meilleurs atouts et équipements avec le Riveter

Gilet : Gilet d’infanterie

Gants : Gants de commando

Bottes : Chaussures de couverture

Équipement : Camouflage antidétection

Mortel : Semtex

Tactique : Grenade Flash

Équipement de combat : Système trophy

Notre classe du Riveter est axée sur la furtivité et la rapidité. C’est pourquoi nous commençons par le Gilet d’infanterie, pour son amélioration de la vitesse tactique.

Ensuite, les Chaussures de couverture le Camouflage antidétection s’associent pour rendre vos pas silencieux et vous éloigner des drones ennemis lorsque vous vous déplacez. Cela vous permettra de vous faufiler derrière les ennemis et d’utiliser le Riveter à sa portée la plus efficace.

Le Semtex et la Grenade Flash vous permettront de vous rapprocher des ennemis pendant qu’ils sont désorientés.

Comment débloquer le Riveter dans MW3

Les joueurs de Modern Warfare 3 peuvent débloquer le fusil à pompe Riveter en atteignant le niveau 26 de la bêta.

Les meilleures alternatives au Riveter dans MW3

Seul autre fusil à pompe de la bêta de Modern Warfare 3, le Lockwood 680 est l’alternative naturelle au Riveter.

Toutefois, si vous souhaitez vous éloigner de la catégorie des fusils à pompe, vous pouvez toujours vous tourner vers le MCW dominant ou le sniper KV-Inhibitor.

Et voilà tout ce que vous devez savoir sur l’AMR9 dans Modern Warfare 3.