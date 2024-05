Cette mitrailleuse améliorée de MW3 domine à présent le multijoueur

Les mitrailleuses légères (LMG) de Modern Warfare 3 ne sont pas très utilisées, mais suite à une énorme amélioration lors de la Saison 3 Rechargée, il est temps de tester la DG-58 LSW, qui est maintenant l’une des meilleures armes en multijoueur.

La plupart des LMG dans MW3 ne sont pas très performantes. Alors qu’elles sont beaucoup utilisées dans Warzone où les dégâts à longue portée et les grands chargeurs sont la norme, cela ne s’applique pas en multijoueur où la maniabilité et la mobilité prédominent.

Le Pulemyot 762 équipé du Kit Bullpup JAK Annihilator est viable, mais même là, la plupart des fusils d’assaut les surpassent. En dehors de circonstances et positions très spécifiques, il n’est tout simplement pas judicieux d’utiliser la plupart des LMG en multijoueur.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cependant, la Saison 3 Rechargée a vu la DG-58 LSW recevoir des améliorations significatives qui en ont fait un véritable concurrent. Ces améliorations ont réduit le recul de la LMG de 13 % et lui ont donné la capacité de tuer en quatre balles. Cela résulte en un nouveau TTK (temps pour tuer) de seulement 255 ms, ce qui le classe parmi les meilleurs dans Modern Warfare 3.

Activision

Voici la classe que vous voudrez utiliser pour dominer en multijoueur avec la DG-58 LSW :

Bouche : Cache-flamme compensé Zehmn35

Cache-flamme compensé Zehmn35 Lunette : Lunette sans verre JAK

Lunette sans verre JAK Crosse : Plaque de crosse réductrice de recul

Plaque de crosse réductrice de recul Sous-canon : Poignée DR-6

Poignée DR-6 Comb : Comb FSS Dernier Rempart

Bien que la DG-58 LSW soit extrêmement précise et surpasse la plupart des autres armes, c’est toujours une mitrailleuse lourde. Même avec ce chargement qui améliore grandement la mobilité et la maniabilité, cette arme lourde vise toujours plus lentement que presque tous les fusils d’assaut.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Vous ne voudrez pas courir et tirer avec celle-ci. Au lieu de cela, la DG-58 LSW est mieux utilisée pour bloquer les allées et contrôler les positions stratégiques. Utilisée correctement, cette LMG est sans aucun doute l’une des meilleures armes en multijoueur actuellement et vaut vraiment la peine d’être utilisée.