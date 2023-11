La meilleure classe du KVD Enforcer dans MW3 : accessoires, atouts, équipements

Le KVD Enforcer est un fusil tactique redoutable dans Modern Warfare 3. Découvrez les meilleurs accessoires, atouts et équipement pour la meilleure classe de cette arme.

Les fusils tactiques sont particulièrement intéressants dans Modern Warfare 3. Ces armes nécessitent un style de jeu équilibré où vous ne pouvez pas être trop agressif, mais pas non plus trop passif. En tant que joueur de Marksman Rifle, vous devrez constamment trouver de bons angles de tir à longue distance.

Le KVD Enforcer fait donc partie de ces armes qui demandent un excellent sens du jeu, mais qui pourront vous récompenser avec de longues séries d’élimination.

Découvrez les meilleurs accessoires, atouts et équipements pour créer la classe ultime du KVD Enforcer dans Modern Warfare 3.

Sommaire

Activision

La meilleure classe du KVD Enforcer dans Modern Warfare 3

Les meilleurs accessoires du KVD Enforcer

Bouche : Silencieux monolithique L

Silencieux monolithique L Canon : Kastovia LPM-12

Kastovia LPM-12 Chargeur : Chargeur de 20 cartouches

Chargeur de 20 cartouches Poignée arrière : Poignée d’usine Broadside

Poignée d’usine Broadside Crosse : Crosse de tireur d’élite MK Viper

Le KVD Enforcer rayonne à longue distance, et un bon placement vous permettra souvent de tirer sur des ennemis qui ne vous ont pas encore remarqué. Afin de vous permettre d’enchaîner les tirs en toute discrétion, le Silencieux monolithique L est un must have !

La majorité des accessoires ont pour principal objectif d’améliorer votre mobilité. Le KVD Enforcer n’est pas un fusil d’assaut, mais cela ne signifie pas que le plan de jeu optimal est de camper au même endroit pendant toute une partie. Afin de pouvoir vous déplacer convenablement sur la map, équipez donc le canon Kastovia LPM-12, la Poignée d’usine Broadside et la Crosse du tireur d’élite MK Viper.

Enfin, le Chargeur de 20 cartouches est un indispensable pour les affrontements qui s’éternisent. Ces 5 balles supplémentaires dans le chargeur vous sauveront la mise à de maintes reprises.

Les meilleurs atouts et équipements avec le KVD Enforcer

Gilet : Gilet d’artilleur

Gilet d’artilleur Gants : Gants de tireur d’élite

Gants de tireur d’élite Équipement : Protection antibombe

Protection antibombe Tactique : Mine papillon

Mine papillon Mortel : Semtex

Semtex Équipement de combat : Système Trophy

Puisque le temps de rechargement élevé est l’un des gros défauts des fusils tactiques, nous vous conseillons d’équiper un GiIlet d’artilleur. Ce dernier empêche d’équiper des bottes, mais c’est un sacrifice qui vaut le coup.

Les Gants de tireur d’élite vous permettront de toucher plus facilement vos cibles, et d’enchaîner les tirs avec beaucoup de précision.

La Protection antibombe limitera la casse lorsqu’on tentera de vous déloger avec des explosifs… ce qui ne manquera pas d’arriver. Le Système Trophy vous aidera aussi contre tous ces explosifs qui pullulent dans la méta.

L’incontournable Mine papillon fait des miracles pour les armes à très longues distance. En punissant les ennemis qui cherchent à vous contourner, vous vous épargnerez bien des morts frustrantes.

On ne présente plus le Semtex, aussi polyvalent que létal, et qui trouve sa place dans la majorité des classes Modern Warfare 3.

Comment débloquer le KVD Enforcer dans MW3

Le KVD Enforcer est disponible très tôt dans Modern Warfare 3. Pour débloquer ce fusil tactique, il vous suffit d’atteindre le niveau 4.

Les meilleures alternatives au KVD Enforcer dans MW3

Vous souhaitez vous essayer à une arme encore plus spécialisée dans la longue distance ? Nous vous conseillons de laisser sa chance à l’excellent KV Inhibitor.

Ce fusil de précision est absolument redoutable, et l’arme parfaite pour un gameplay sniper.

Pour profiter au maximum du nouvel opus Call of Duty, retrouvez notre sélection de guides Modern Warfare 3 :

