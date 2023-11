La meilleure classe du DM56 dans MW3 : accessoires, atouts, équipements

Le fusil tactique DM56 peut s’avérer être une véritable menace dans Modern Warfare 3. Découvrez donc comment vous devez l’équiper.

Le DM56 est une première dans Call of Duty puisqu’il est basé sur le Heckler & Koch SL8. Il s’agit en fait d’un Holger 556 (G36) modifié pour fonctionner comme un fusil tactique.

Des quatre fusils tactiques introduits dans Modern Warfare 3, le DM56 est certainement le plus complet, offrant un équilibre entre les dégâts et la cadence de tir.

Cependant, comme les autres armes de sa catégorie, il excelle à moyenne et longue portée et sera généralement dépassé au corps à corps.

Découvrez donc les meilleurs accessoires et équipements à utiliser pour tirer le meilleur parti du DM56 dans Modern Warfare 3.

Sommaire

Activision Le DM56 est le fusil tactique le plus complet de Modern Warfare 3.

La meilleure classe du DM56 dans Modern Warfare 3

Les meilleurs accessoires du DM56

Bouche : Compensateur STER45 Skyfury

Canon : Chrios-6 Match

Laser : Laser FSS OLE-V

Lunette : Déflecteur ardoise

Accessoire canon : Garde-main XRK Edge BW-4

Le DM56 ayant une bonne maniabilité et une cadence de tir impressionnante, il est préférable de l’équiper autour de ces points forts. Ainsi, le Laser FSS OLE-V et le Garde-main XRK Edge BW-4 sont très utiles pour que l’arme soit aussi rapide que possible.

Il en va de même pour le Chrios-6 Match qui améliore considérablement la vitesse ADS et la mobilité générale. Cependant, il nuit légèrement au recul de l’arme, c’est pourquoi nous utilisons le Compensateur STER45 Skyfury.

Enfin, une lunette est indispensable, car le viseur de base ne suffit pas pour une arme d’une telle précision. Le Déflecteur ardoise est alors un choix classique, mais ceux qui souhaitent étendre leur portée peuvent alors envisager la lunette VLK 4,0 ou Forge Tac Delta 4.

Les meilleurs atouts et équipements avec le DM56

Gilet : Gilet de contrôle de communications

Gants : Gants de tireur d’élite

Bottes : Bottes de traqueur

Équipement 1 : Système de détection de menaces

Équipement 2 : Casque à conduction osseuse

Le Gilet de contrôle de communications est un choix judicieux pour le DM56, car il agrandit votre radar, ce qui facilite la lecture de la carte et l’identification des ennemis. Les Gants de tireur d’élite et les Bottes de traqueur permettent quant à eux d’optimiser la mobilité et la précision de votre arme.

Pour le premier emplacement de l’équipement, le Système de détection de menaces fonctionne merveilleusement bien avec le DM56. Lorsqu’il est activé, chaque fois que vous visez un ennemi, celui-ci va alors être automatiquement marqué, ce qui permet à votre équipe d’obtenir des informations sur lui.

Pour l’autre emplacement, le Casque à conduction osseuse est une option puissante qui améliore considérablement le son des bruits de pas et des coups de feu de l’ennemi. Combiné au Gilet de contrôle de communications, il vous donne une tonne d’informations sur l’emplacement de l’ennemi.

Comment débloquer le DM56 dans MW3

Le DM56 s’obtient via le déblocage d’arsenal, accessible pour la première fois après avoir atteint le niveau 25.

Pour l’obtenir, vous devrez alors relever 3 défis quotidiens.

Les meilleures alternatives au DM56 dans MW3

La meilleure alternative au DM56 est le MCW 6.8, qui est sans doute le fusil tactique le plus puissant de MW3. Il frappe plus fort et est plus précis, ce qui en fait une arme parfaite, en particulier dans les modes de jeu à grande carte comme Guerre terrestre et Invasion.

Le MTZ Interceptor peut également s’avérer être un choix particulièrement puissant.

Pour profiter au maximum de Modern Warfare 3, retrouvez notre sélection de guides pratiques ci-dessous :

