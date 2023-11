La meilleure classe du Haymaker dans MW3 : accessoires, atouts, équipements

Le fusil à pompe Haymaker de Modern Warfare 3 excelle dans les combats rapprochés, mais il est important de bien l’équiper afin de maximiser son potentiel.

Modern Warfare 3 possède le plus grand nombre d’armes de la franchise jusqu’à présent, avec plus de 100 armes différentes parmi lesquelles les joueurs peuvent choisir.

Ces armes vont des mitraillettes rapides aux snipers mortels, en passant par d’autres options.

En ce qui concerne les nouvelles armes de MW3, les joueurs ont constaté des ressemblances notables avec les armes des jeux précédents. Ils ont notamment observé que le fusil à pompe Haymaker s’inspirait de l’Origin 12 semi-automatique présent dans MW 2019.

Pour profiter de cette puissante arme, voici les meilleurs accessoires et équipements que vous devez équiper.

Sommaire

Activision Le Haymaker est idéal pour les courtes distances dans les cartes comme Rust.

La meilleure classe du Haymaker dans Modern Warfare 3

Les meilleurs accessoires du Haymaker

Bouche : Choke Brise-couronne

Canon : Canon long Imperator

Laser : Corvus PEQ Beam-5

Chargeur : Chargeur de 12 cartouches

Crosse : Mod Pas de crosse

Pour commencer cette classe du Haymaker dans MW3, nous avons choisi le Mod Pas de crosse, qui améliore considérablement la mobilité et la maniabilité en raison de la portée limitée de l’arme. Combinez-le avec le Corvus PEQ Beam-5 pour améliorer encore le contrôle du recul et la répartition des balles.

Nous avons ensuite opté pour le Canon long Imperator afin d’augmenter la vitesse des balles et la portée. Le Choke Brise-couronne permet une répartition plus serrée des balles, du tir au jugé et de la position tactique, ce qui rend vos tirs plus précis.

Enfin, le Chargeur de 12 cartouches fournit des munitions supplémentaires sans compromettre la mobilité, ce qui est essentiel pour les fusils à pompe qui vous permettent de vous déplacer librement sur la carte.

Les meilleurs atouts et équipements avec le Haymaker

Gilet : Gilet d’infanterie

Gants : Gants de commando

Bottes : Bottes de couverture

Équipement : Camouflage antidétection

Mortel : Semtex

Tactique : Grenade flash

Amélioration de combat : Système trophy

Tout comme les mitraillettes, le fusil à pompe Haymaker de MW3 met l’accent sur le mouvement et l’agilité, c’est pourquoi nous commencerons par équiper le Gilet d’infanterie pour améliorer les capacités de sprint tactique. Les Gants de commando amélioreront encore vos mouvements en vous permettant de recharger tout en sprintant.

Combinez les Bottes de couverture et le Camouflage antidétection pour atténuer vos bruits de pas et éviter d’être détecté par les drones ennemis lorsque vous êtes en mouvement. Cela facilitera vos déplacements sur la carte, vous permettra d’approcher les ennemis discrètement et d’utiliser le fusil à pompe à sa portée optimale.

Ensuite, la combinaison Semtex et Grenade Flash vous permettra de désorienter et d’éliminer rapidement les ennemis dans les bâtiments.

Comment débloquer le Haymaker dans MW3

Pour débloquer le fusil à pompe Haymaker dans MW3, il vous suffit d’atteindre le niveau 39.

Les meilleures alternatives au Haymaker dans MW3

Si vous souhaitez essayer d’autres fusils à pompe, vous devriez alors jeter un coup d’œil au Riveter, qui possède également une grande vitesse de balle et une bonne mobilité.

Le Lockwood 680 excelle également pour infliger des dégâts à courte distance, ce qui en fait un excellent choix pour ceux qui privilégient les tirs vifs et précis.

Pour profiter au maximum de Modern Warfare 3, retrouvez notre sélection de guides pratiques ci-dessous :

