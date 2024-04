Cet accessoire de MW3 transforme cette arme en une véritable menace ultrarapide

L’arrivée d’une nouvelle pièce détachée de la Saison 3 de MW3 a totalement transformé une mitraillette en la dotant d’une rapidité d’extrême.

La troisième semaine des défis de Modern Warfare 3 a introduit une nouvelle pièce détachée dans le mode multijoueur et Warzone, la crosse JAK Cutthroat. Cette crosse peut uniquement être équipée sur certaines armes : le MCW, le MTZ-556, le MTZ Interceptor, le Riveter et l’AMR 9, ainsi que sur six armes de MW2.

Bien qu’elle soit utile pour plusieurs de ces armes, c’est avec l’AMR 9 que la crosse JAK Cutthroat brille véritablement.

Avec une classe AMR 9 optimisée pour la vitesse de déplacement, il est désormais possible de se déplacer latéralement à une vitesse de 3,5 mètres par seconde. C’est déjà rapide pour une arme de MW3, mais avec les Bottes de traqueur, cette vitesse peut encore être augmentée à plus de 4 m/s.

Pour mettre ces chiffres en perspective, cette mitraillette peut désormais atteindre des vitesses de déplacement latéral comparables aux plus rapides de certains Call of Duty comme le premier Modern Warfare 3 et Black Ops 2.

Voici donc la meilleure classe de l’AMR9 pour maximiser la vitesse de déplacement latéral.

Bouche : Compensateur réducteur de flash ZEHMN35

: Compensateur réducteur de flash ZEHMN35 Canon : Canon léger Tectonic Herald

: Canon léger Tectonic Herald Lunette : Lunette JAK sans verre

: Lunette JAK sans verre Crosse : JAK Cutthroat

: JAK Cutthroat Accessoire canon : Garde-main XRK Edge BW-4

Il est important de noter que les Bottes de traqueur n’affectent que le mouvement de gauche à droite, contrairement aux équivalents des anciens COD qui fonctionnaient dans les quatre directions.

En conséquence, il est uniquement possible d’atteindre ces vitesses de déplacement latéral maximales en se déplaçant de gauche à droite. Néanmoins, cette classe de l’AMR 9 reste extrêmement mobile et offre une opportunité de profiter de MW3 d’une manière inédite.