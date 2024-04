Un joueur de MW3 atteint le Prestige 10 de manière totalement pacifiste

Un emblématique joueur pacifiste de Call of Duty est de retour sur MW3 en atteignant le Prestige 10 sans tuer personne, et ce, pour la quatrième fois consécutive.

Atteindre le Prestige 10 dans MW3 n’est peut-être pas aussi difficile qu’auparavant, mais cela montre bien les efforts fournis pour atteindre un tel niveau.

Mais qu’en est-il de monter Prestige 10 sans tuer personne ? Pour un joueur pacifiste de CoD, c’est un jeu d’enfant. En fait, ce n’était même pas sa première tentative.

L’utilisateur de Reddit, Pilgore, est revenu dans le dernier opus de CoD, MW3, et a conservé son style de jeu pacifiste, atteignant le Prestige 10 sans jamais ôter la vie à un adversaire.

Avec un total de trois jours, trois heures et dix-sept minutes de jeu en multijoueur, et après avoir disputé 486 parties, il a atteint le niveau 500. Et pour prouver qu’il ne mentait pas, Pilgore a effectivement affiché son ratio K/D de 0,00 et un étonnant ratio de victoires de 3,91.

Comment Pilgore a-t-il réussi cet exploit, encore une fois ? “Petite carte moshpit + double XP. J’étais survolté“, a confié Pilgore à un joueur dans les commentaires. De fait, Pilgore a affirmé qu’il n’a jamais eu l’envie de tirer sur un adversaire, car il a “beaucoup trop de patience.“

Pilgore pratique cela depuis Black Ops: Cold War, lorsqu’un ami à lui avait plaisanté en disant qu’il ne pourrait pas atteindre le Prestige 1 avec zéro kill. Il s’avère que Pilgore en était tout à fait capable, et cela, depuis trois ans dans quatre différents opus.

Alors que Call of Duty 2024 se rapproche petit à petit, nous sommes déjà impatients de voir Pilgore revendiquer à nouveau sa couronne de joueur pacifiste de CoD.