Les joueurs de MW3 dénoncent les skins BlackCell qui ne font qu’empirer

Après l’annonce du Passe de combat BlackCell de la Saison 5 de Modern Warfare 3, les joueurs ont vivement critiqué les nouveaux skins du jeu, certains affirmant que la qualité se “dégrade” au fil des saisons.

Comme de nombreux autres jeux en ligne, Call of Duty a plongé encore plus profondément dans les cosmétiques et les microtransactions ces dernières années. Nous avons vu des skins de personnages originaux et des plans d’armes, ainsi que des collaborations avec la culture pop.

L’article continue après la publicité

L’augmentation du nombre d’objets à vendre a parfois agacé les joueurs, beaucoup affirmant que cela détourne l’attention des développeurs des problèmes à corriger dans le jeu.

L’article continue après la publicité

Chaque nouvelle saison apporte également un nouvel ensemble de cosmétiques BlackCell, inclus dans le passe de combat premium depuis Modern Warfare 2. Ce passe de combat plus coûteux a irrité les joueurs avec des éléments comme des skins pour les grenades, mais maintenant les fans sont mécontents de la qualité des cosmétiques qui se dégrade.

L’article continue après la publicité

“Que vous aimiez BlackCell ou non, c’est décevant de voir à quel point cela se dégrade“, déclare l’utilisateur Reddit JoeyAKangaroo.

“Est-ce que BlackCell peut arrêter avec l’esthétique noire et dorée ? C’est déjà trop utilisé et ça gâche beaucoup de skins“, demande un autre utilisateur.

L’article continue après la publicité

“Je suis tellement content que ces skins soient toujours les mêmes trucs paresseux. Ça signifie que je ne suis jamais tenté de les acheter“, ajoute un autre. “Ça a toujours été de la merde. Le truc noir et doré est kitsch” convient un autre fan.

En rapport: Les joueurs de MW3 sont dégoûtés par ce camouflage saugrenu

L’article continue après la publicité

D’autres joueurs ont ajouté qu’ils “souhaiteraient” qu’il y ait plus de variété dans les skins, surtout en ce qui concerne le design noir et doré, exhortant les développeurs à utiliser des touches d’orange pour le nouvel opus à venir, Black Ops 6.

Des changements viendront probablement avec ce nouveau jeu, mais si vous souhaitez voir des changements à ce sujet dans un avenir proche, vous allez devoir faire une croix dessus.