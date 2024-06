Ce fusil d’assaut “sans recul” de Warzone fait des ravages avec sa cadence fulgurante

Dans Warzone, la méta en constante évolution peut transformer des armes mises de côté en armes de premier choix. Ce changement est récemment survenu avec un fusil d’assaut emblématique connu pour sa cadence de tir fulgurante, en faisant une option de qualité.

Étant donné l’énorme quantité d’armes disponibles dans Warzone, en choisir une seule peut être une tâche difficile. Cependant, les armes méta dominant les choix des joueurs, plusieurs d’entre elles passent souvent inaperçues, malgré de bonnes statistiques sur le papier.

C’est le cas de l’emblématique fusil d’assaut M13B. Bien qu’’elle’il ne soit pas parmi les armes les plus populaires, principalement parce qu’il fait partie de l’arsenal de MW2, il peut atteindre une cadence de tir impressionnante de 860 ms dans Warzone.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Dans sa vidéo du 12 juin, le créateur de contenu Metaphor a également souligné que la M13B a des performances exceptionnelles dans Warzone, mettant en avant le fait qu’il est « sans recul » et sa cadence de tir impressionnante.

Pour en tirer le meilleur parti, vous devrez équiper les meilleurs accessoires. Pour y parvenir, j’ai choisi la bouche VT-7 Spiritfire et le canon Bruen Echelon 14″ pour augmenter massivement la vitesse des balles et améliorer la portée, le contrôle du recul et le contrôle du coup de feu.

Cela vous permet de réussir facilement des tirs à plus de 40 mètres avec une valeur de TTK d’environ 710 ms. Ensuite, j’ai choisi les munitions 5.56 NATO High Grain Rounds pour augmenter encore plus la vitesse des balles et la portée de l’arme.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Enfin, j’ai sélectionné le chargeur de 45 cartouches et ma lunette préférée, la JAK Sans verre, qui me procure une vision nette pour repérer les ennemis et une tonne de munitions m’évitant de recharger constamment.

Semblable à sa version originale, le M13B devrait être considéré comme un excellent choix que vous jouiez dans Urzikstan ou Resurgence, car il couvre presque toutes les portées. Ce fusil d’assaut classique de Warzone est facile à utiliser, sans recul, et possède une cadence de tir de type SMG, ce qui le rend mortel si vous êtes rapide.

L’article continue après la publicité