Un fusil d’assaut sous-coté de MW2 devient essentiel pour les snipers dans Warzone

Les armes de MW2 reviennent en force dans la méta de Warzone, et un fusil d’assaut oublié de MW2 est désormais une excellente option de soutien pour les snipers, grâce à un renforcement dans la mise à jour de la Saison 3 Rechargée.

Le FR Avancer, introduit à l’origine dans Modern Warfare 2, a été largement ignoré dans MW3 et Warzone pour la plupart. Bien qu’il rappelle le célèbre Famas des précédents jeux CoD, il n’avait pas réussi à percer dans la méta, mais cela pourrait changer grâce aux améliorations de la Saison 3 Rechargée.

En effet, le FR Avancer est maintenant une option de soutien pour sniper de premier choix grâce à son incroyable cadence de tir et à son recul facile à contrôler, surtout avec les bons accessoires.

Le FR Avancer a vu ses dégâts à courte et moyenne portée, ainsi que ses dégâts minimum augmentés, lui permettant de se comporter beaucoup mieux dans ces combats.

Ces améliorations lui permettent de dominer les combats à moyenne portée avec une grande précision et portée, et il n’est pas trop mal non plus dans les combats rapprochés, car sa cadence de tir rapide fait une grande partie du travail.

Cela fait du FR Avanacer un excellent choix de support pour sniper, et le créateur de contenu populaire de Warzone, WhosImmortal, est d’accord, puisqu’il a inclus le fusil d’assaut de MW2 dans ses classes méta pour les combats rapprochés dans sa vidéo YouTube du 13 mai 2024.

WhosImmortal a déclaré que le FR Avancer est “meilleur que jamais”, avertissant les joueurs de ne pas négliger cette arme, car elle est réellement “compétitive à tous les niveaux pour le soutien de sniper.”

Donc, si vous cherchez une nouvelle arme à associer à votre XRK Stalker, MORS, ou KATT-AMR, pensez définitivement à essayer le FR Avancer. Ou peut-être cherchez-vous une SMG pour remplacer le HRM-9 nerfé.

