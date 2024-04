Ce fusil d’assaut sous-estimé de MW2 domine en secret sur Warzone

Un fusil d’assaut particulièrement discret de Modern Warfare 2 est extrêmement viable à toutes les distances dans Warzone, et les joueurs devraient vraiment commencer à s’y intéresser.

Les armes issues de Modern Warfare 2 ont connu des hauts et des bas dans Modern Warfare 3, surtout en ce qui concerne Warzone. Initialement, les anciennes armes ne faisaient pas le poids et étaient même considérées comme “inutilisables” par de nombreux joueurs.

Cependant, cela a changé au cours des dernières mises à jour, alors que les fans du Battle Royale ont recommencé à utiliser des armes telles que le TR-76 Geist, le STB 556, et le FTAC Recon, dont la puissance rivalise désormais avec celle de leurs homologues de MW3.

Une autre arme commence également à se démarquer, surtout en tant que soutien de sniper : le Kastov 545.

Le spécialiste de Warzone, WhosImmortal, a mis en avant ce fusil d’assaut dans sa vidéo du 24 avril, affirmant qu’il est actuellement une option incroyablement viable. “Oui, cette arme de MW2 est vraiment excellente“, a déclaré le Youtubeur, louant l’agressivité du Kastov. “Sa portée courte et moyenne est incroyablement compétitive, tout simplement.“

WhosImmortal a ajouté que cette arme est “facile à utiliser“, permettant ainsi de se concentrer sur l’augmentation de la portée et de la vélocité des balles, ce qui est exactement ce dont le Kastov a besoin. “J’aime vraiment la sensation de cette arme“, a-t-il conclu.

Bouche : Casus Brake

: Casus Brake Canon : Canon Kastovia 406

: Canon Kastovia 406 Accessoire canon : Poignée inclinée FTAC SP-10

: Poignée inclinée FTAC SP-10 Lunette : Lunette JAK sans verre

: Lunette JAK sans verre Chargeur : Chargeur de 60 cartouches

Le principal reproche fait aux armes de Modern Warfare 2 était leur encombrement visuel et leur recul, mais cela a récemment été amélioré et les joueurs les trouvent désormais beaucoup plus agréables à utiliser, et le Kastov s’intègre parfaitement dans ce cadre.

Selon les statistiques de WZRanked, ce fusil d’assaut est classé comme la 94e arme la plus populaire dans Warzone, il est donc clairement sous-estimé.

Revenir au Kastov est une excellente option pour quiconque en a assez de voir le MCW et le BP50 dominer la méta des fusils d’assaut. Alors, essayez-le.

