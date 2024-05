Un crossover entre Call of Duty et Fallout devrait bientôt débarquer

Des fichiers récemment extraits de Modern Warfare 3 laissent présager qu’un crossover entre Call of Duty et Fallout pourrait bientôt voir le jour.

L’engouement pour Call of Duty et Fallout connaît un nouveau souffle, notamment grâce à la mise à jour Rechargée de la Saison 3 du premier et à la nouvelle série Prime Video du second.

Et selon de récentes rumeurs, les deux franchises cherchent à maintenir cette dynamique puisque certains fichiers extraits de Modern Warfare 3 suggèrent qu’une collaboration est en préparation.

Une capture d’écran de ces fichiers circule actuellement sur les réseaux sociaux, évoquant la possibilité de cet événement crossover lors de la Saison 4.

Outre Fallout, les fichiers révèlent également des collaborations avec Gundam et The Crow pour Call of Duty. Ce que pourrait impliquer le crossover entre Call of Duty et Fallout n’est pas encore confirmé. Il pourrait s’agir de quelques packs cosmétiques comme d’un tout nouveau mode de jeu.

Call of Duty a déjà accueilli des collaborations avec les plus grandes propriétés de la pop culture. Récemment, le jeu a intégré de nouveaux cosmétiques de Godzilla x Kong dans MW3 et Warzone. Une collaboration entre COD et Fallout serait donc logique, puisque non seulement les deux franchises bénéficient actuellement d’un fort engouement, mais elles appartiennent également à Microsoft.

Des rumeurs récentes suggèrent que le prochain Xbox Games Showcase pourrait enfin marquer l’arrivée de Call of Duty sur le Game Pass, il serait donc judicieux de profiter de cette collaboration pour renforcer cette initiative. De plus, la saison actuelle de Call of Duty se termine le 28 mai, juste avant le Showcase prévu. Le timing serait alors parfait pour introduire Fallout dans la Saison 4.

Si ce crossover se concrétise, reste à voir comment Microsoft et Activision géreront tous les détails. Mais tout indique que les fans de Call of Duty et de Fallout peuvent s’attendre à des développements excitants.

