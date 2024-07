Activision a confirmé que la Saison 5 de MW3 et Warzone débutera le 24 juillet et a également donné aux joueurs un premier aperçu d’un futur crossover avec la WWE.

Il est difficile de tirer beaucoup d’informations du teaser de six secondes que Call of Duty a fourni pour la prochaine collaboration avec la WWE, mais il y a quelques détails intéressants à noter.

À la fin de la bande-annonce, on voit les ombres de trois catcheurs, ce qui pourrait laisser penser à de nouveaux packs d’opérateurs. Bien qu’il ne soit pas clair de savoir quels superstars de la WWE ils représentent juste en regardant les silhouettes, les fans dans les commentaires ont clairement indiqué qui ils souhaitent voir ajoutés.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cody Rhodes, Roman Reigns, Macho Man Randy Savage et John Cena sont les choix les plus populaires parmi les fans dans les réponses. Les fans ont également suggéré The Rock, Jeff Hardy, Randy Orton et CM Punk comme candidats idéaux.

Étant donné que Cena a récemment annoncé que 2025 serait sa dernière année sur le ring, ce crossover serait un adieu approprié pour l’un des catcheurs les plus décorés de l’histoire.

L’article continue après la publicité

Quel que soit le choix d’Activision, il y a une multitude d’excellentes options qui susciteront de l’engouement.

L’article continue après la publicité

Lors de la Saison 4, Call of Duty a surpris les fans avec un événement crossover Fallout et une collaboration Gundam, comprenant de nouveaux packs d’opérateurs, des modes de jeu à durée limitée et d’autres éléments cosmétiques, mais on ne sait pas si un contenu similaire sera inclus dans la collaboration avec la WWE.

En rapport: Un nouveau crossover futuriste arrive sur Modern Warfare 2 et Warzone

L’article continue après la publicité

Jusqu’à présent, Raven Software et Sledgehammer Games sont restés discrets sur ce qui arrivera dans la Saison 5. Nous nous attendons à ce qu’un article de blog soit publié la semaine prochaine pour détailler toutes les nouvelles fonctionnalités à venir dans MW3 et Warzone pour la Saison 5, en se basant sur la manière dont les mises à jour précédentes ont été gérées.

L’article continue après la publicité

La seule fuite significative de la Saison 5 concernait un crossover avec Deadpool, mais CharlieIntel a confirmé que cette rumeur était fausse, et que la WWE sera le seul événement de collaboration.