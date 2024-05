Les fans de Gundam critiquent la nouvelle collaboration avec Call of Duty

Une collaboration surprise entre Call of Duty et Gundam n’a clairement pas reçu l’accueil positif qu’espéraient les deux parties.

Avec la fin imminente de la Saison 3 de MW3 et Warzone, la préparation pour la Saison 4 commence. Les teasers suggèrent le retour du fusil de précision Kar98k, mais une autre surprise attend les fans de Call of Duty.

Dans le cadre de cette montée en puissance, lors du Championship Sunday, Activision et la page officielle de Gundam ont révélé une collaboration surprise sous la forme de Gundams arrivant dans la Saison 4. Mais aussi rapidement que l’annonce est tombée, les fans se sont sentis déçus et remplis de questions.

“Le crossover que personne n’attendait et que personne ne voulait“, a répondu un fan suite à cette annonce.

Assez curieusement, les choix de crossovers et de collaborations de MW3 ont pris la communauté par surprise. La Saison 2 a introduit The Walking Dead, ce que beaucoup ont déploré comme étant bien trop tard, tandis que la Saison 2 Rechargée a présenté les skins Warhammer 40K.

Face à cette confusion générale, de nombreux joueurs s’attendaient à voir ce crossover dans un autre jeu : Fortnite.

“Fortnite aurait été tellement plus cool. En plus, CoD ne se soucie pas de sa base de joueurs“, a répondu un fan. D’autres réponses étaient moins critiques, bien qu’elles affirmaient que ce crossover aurait été parfait pour Fortnite, et non pour Call of Duty.

Quelques joueurs ont également établi un lien entre le partenariat de Gundam avec CoD et la mort de Gundam Evolution, le jeu de tir en équipe de Bandai Namco qui a fermé en novembre 2023.

“Gundam Evolution est mort pour ça…” a tristement déclaré un joueur, tandis que d’autres ont déploré le manque de considération de Bandai pour Evolution.

La Saison 4 arrivera la dernière semaine de mai, alors attendez-vous à plus de détails sur la collaboration à venir à mesure que nous nous en approchons. La Saison 4 pourrait être la plus ambitieuse de Call of Duty à ce jour, avec des rumeurs pointant vers une collaboration avec Fallout.

