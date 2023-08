Modern Warfare 3 aura-t-il une bêta ouverte ?

Call of Duty vient de dévoiler officiellement de nouveaux détails sur Modern Warfare 3, et les joueurs sont impatients de savoir si le jeu suivra la tendance de ses prédécesseurs en proposant une bêta ouverte leur permettant de tester le jeu avant sa sortie.

Avec l’événement de révélation de Modern Warfare 3 toujours disponible dans Warzone, les joueurs sont avides d’en savoir plus sur le jeu. Heureusement, Call of Duty nous a gâtés avec une tonne d’informations qui ont encore plus enthousiasmé les fans avec notamment le retour de la mini-carte classique, l’intégralité des cartes de MW2 (2009) disponibles dès le lancement, et l’arrivée d’un mode Zombies dans la saga Modern Warfare pour la première fois.

Mais en plus de tous ces éléments, les joueurs attendaient également d’en savoir plus sur un possible bêta du jeu.

Découvrez alors sans plus attendre tout ce que nous savons à ce sujet.

Activision Modern Warfare 3 va sortir le 10 novembre.

Modern Warfare 3 propose-t-il une bêta ouverte ?

Call of Duty a officiellement annoncé que Modern Warfare 3 aura une bêta ouverte accessible à tous les joueurs.

Voici quelques détails clés concernant cette bêta ouverte et les codes d’accès anticipé :

Si vous précommandez le jeu numériquement sur n’importe quelle plateforme, vous n’aurez pas besoin d’un code d’accès anticipé à la bêta, car vous serez automatiquement inscrit pour participer

Les codes d’accès anticipé à la bêta seront disponibles pour toutes les consoles PlayStation et Xbox, ainsi que sur Battle.net et Steam

Les codes d’accès anticipé seront quant à eux envoyés peu avant la date du début de la bêta, qui pourrait varier selon la plateforme sur laquelle vous jouez

Comme pour les bêtas des jeux précédents, il a été confirmé que les joueurs ne pourront pas transférer leur progression de la bêta vers la version finale du jeu. Toutefois, pour la première fois dans l’histoire de CoD, les joueurs auront tout leur inventaire et leur progression de MW2 disponibles au lancement de MW3 le 10 novembre.

Bien que l’existence de la bêta ouverte de Modern Warfare 3 ait été confirmée, les dates de sortie n’ont cependant pas encore été annoncées.

Il a été confirmé que la bêta ouverte de MW3 serait d’abord disponible sur PlayStation, avec d’autres récompenses exclusives. Cela permettra ainsi aux joueurs PS de tester le jeu avant la bêta ouverte sur Xbox et PC.

Et voilà tout ce que vous devez savoir sur la bêta de Modern Warfare 3. Dès que les dates officielles seront annoncées, nous mettrons alors directement cet article à jour.

