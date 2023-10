Comment jouer à la bêta de Modern Warfare 3 : Dates, plateformes, taille et plus

La bêta multijoueur de Modern Warfare 3 offre aux joueurs la possibilité de tester les cartes, les armes et les mécaniques actualisées du jeu en amont de sa sortie officielle le 10 novembre. Découvrez donc comment jouer à la bêta de MW3, incluant les dates, les plateformes, la taille du fichier et plus encore.

L’excitation autour de Modern Warfare 3 atteint des sommets, surtout en amont de l’événement Call of Duty Next, où seront enfin dévoilés le multijoueur, le Zombies et la nouvelle carte Warzone.

Après avoir vu la révélation complète et le gameplay des créateurs de contenu présents lors de cet événement, les joueurs pourront eux-mêmes tester le jeu via une bêta. Un choix restreint de cartes et d’armes de Modern Warfare 3 sera disponible, donnant un avant-goût de ce que va réserver le multijoueur de 2023.

Mais sans plus attendre, découvrez comment jouer à la bêta de Modern Warfare 3, avec les dates pour chaque plateforme, la taille du fichier, et plus encore.

Calendrier de sortie de la bêta de Modern Warfare 3

Les joueurs PlayStation seront les premiers à avoir un accès exclusif à la bêta de Modern Warfare 3. Après cette période d’accès anticipé pour les joueurs PlayStation, la bêta sera disponible pour les joueurs sur toutes les plateformes.

Voici le calendrier détaillé de la bêta de MW3, incluant les dates de début et de fin :

6-7 octobre : accès anticipé à la bêta de MW3 sur PlayStation

8-10 octobre : bêta ouverte de MW3 sur PlayStation

12-13 octobre : accès anticipé à la bêta de MW3 sur Xbox & PC + bêta ouverte sur PlayStation

14-16 octobre : bêta ouverte de MW3 sur toutes les plateformes

Les périodes de bêta de Modern Warfare 3 commenceront et se termineront à 19h pour les dates mentionnées ci-dessus et seront disponibles sur les plateformes PlayStation, Xbox et PC.

Activision

Comment jouer à la bêta de Modern Warfare 3 ?

Pour jouer à la bêta multijoueur de Modern Warfare 3, vous devrez installer Call of Duty HQ. Ce launcher est également celui de Modern Warfare 2 et de Warzone, donc si vous possédez l’un de ces jeux, tout est en ordre. Si ce n’est pas le cas, il vous faudra télécharger le fichier gratuit de Warzone.

La bêta ouverte de Modern Warfare 3 sera accessible à tous, mais si vous avez un code bêta, vous pourrez jouer en premier pendant la période d’accès anticipé.

Pour garantir votre accès anticipé, la meilleure façon d’obtenir un code est de précommander le jeu. Si vous optez pour une copie numérique de MW3, les joueurs PlayStation et Xbox seront automatiquement inscrits pour la bêta. Ceux qui préfèrent une copie physique recevront quant à eux un code à échanger pour la bêta de MW3.

Restez également à l’affût des cadeaux sur les réseaux sociaux et chez des fournisseurs de services comme Xfinity et EE qui distribuent des codes bêta.

Si vous vous demandez si un abonnement en ligne est nécessaire pour accéder à la bêta, voici un guide simple :

PlayStation : PlayStation Plus n’est pas requis.

Xbox : Xbox Game Pass Core est requis uniquement pour la période d’accès anticipé Xbox (pas nécessaire pour la période de bêta ouverte).

PC : Nécessite un compte Battle.net ou Steam.

Taille du fichier de la bêta de Modern Warfare 3

La bêta de Modern Warfare 3 sera un téléchargement de 24 Go sur PlayStation, mais notez que vous aurez également besoin d’installer Call of Duty HQ qui pèse environ 100 Go. Donc, si vous n’avez pas déjà téléchargé Warzone, vous pourriez alors avoir besoin de 125 Go d’espace libre sur votre disque dur.

