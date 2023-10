MW3 devrait apporter des changements majeurs pour la visibilité, slide et plus

Sledgehammer Games a écouté les retours de la communauté et a alors annoncé une série de changements majeurs pour le second week-end de bêta de Modern Warfare 3.

Les joueurs de Modern Warfare 3 sont sortis du premier week-end de bêta avec un feedback majoritairement positif. Plus précisément, les fans ont salué un TTK plus lent, la mini-map classique, le vote de carte et une vitesse de déplacement améliorée. Cependant, les développeurs n’ont pas échappé à certaines critiques.

Des membres de la communauté ont dénoncé une visibilité d’équipe “incohérente”, des spawns “aléatoires” et un “horrible” délai après le slide. Sledgehammer Games a entendu ces plaintes haut et fort et a donc réagi en conséquence.

Des changements pour le slide, la visibilité et les spawns arrivent dans MW3

La partie exclusive de PlayStation à la bêta de Modern Warfare 3 s’est terminée le 10 octobre. Sledgehammer Games a alors remercié les joueurs pour leur participation tout en annonçant des changements prévus pour la prochaine période de bêta.

“Notre équipe travaille dur sur d’autres améliorations pour le week-end 2 et au-delà. Plus tard cette semaine, attendez-vous à une mise à jour sur certaines des préoccupations majeures que nous avons observées, y compris, mais sans s’y limiter… la visibilité des opérateurs, le timing du slide, le choix des spawns.“

Les développeurs ont précisé que le week-end 2 verra seulement des changements mineurs pour les spawns, avec davantage à venir lors du lancement.

Sledgehammer Games n’a pas souhaité entrer dans les détails sur la nature spécifique des changements, mais les joueurs ont clairement exprimé ce qu’ils veulent voir modifier.

Concernant la visibilité des coéquipiers, les joueurs ont eu du mal à différencier amis et ennemis. ModernWarzone a pressé les développeurs de ramener un contour autour des ennemis, ce qui rendait la visibilité plus facile dans une version antérieure du jeu.

Quant aux spawns, de nombreux joueurs estiment qu’ils sont beaucoup trop aléatoires et qu’ils manquent de cohérence.

Enfin, Modern Warfare 3 a réintroduit le slide-cancel, mais pas comme les fans s’en souviennent. L’animation ne permet plus aux opérateurs de réinitialiser leur sprint tactique, provoquant un délai après le slide. Les joueurs ont exigé la suppression de ce délai, le jugeant maladroit et peu naturel.

Il reste à voir ce que Sledgehammer Games compte exactement modifier. Nous vous fournirons une mise à jour lorsque le second week-end de bêta de Modern Warfare 3 débutera le 12 octobre.