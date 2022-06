L’anti-cheat de Warzone évolue avec une nouvelle fonctionnalité punitive

Les développeurs de Call of Duty Warzone ont dévoilé une nouvelle fonctionnalité qui va certainement faire perdre la tête aux hackers… et leurs armes.

Warzone a connu une longue histoire de triche dans le cadre du battle royale, mais Activision a tenté de remédier à cette situation grâce à son système anti-cheat RICOCHET.

Aujourd’hui, alors que la lutte contre les tricheurs se poursuit et que Modern Warfare 2 et Warzone 2 se profilent à l’horizon, Activision a révélé la prochaine étape, une nouvelle fonctionnalité de désarmement.

Comme son nom l’indique, Activision cherche à mettre en place des mesures strictes de contrôle des armes en retirant tout ce que les pirates peuvent utiliser pour nuire à leurs adversaires.

Dans un nouveau billet de blog, les développeurs ont parlé de la fonction de désarmement, expliquant comment lorsque les tricheurs sont détectés, leurs armes et même leurs poings leur seront retirés.

“Nous ne nous attendons pas à ce que de nombreux clips de cette fonction se retrouvent en ligne, mais nous l’avons vu en action et les réactions des tricheurs sont toujours inestimables”, ont-ils déclaré, tout en partageant une vidéo de ce à quoi ressemble un désarmement.

Dans la vidéo, un tricheur voit son arme et ses mains disparaître complètement, ce qui le rend incapable de tirer, de changer d’arme ou même de combattre en mêlée.

RICOCHET has a new feature that will automatically disarm a player if they are suspected of cheating. #Warzone pic.twitter.com/93pMcLMKHA

— CharlieIntel (@charlieINTEL) June 16, 2022