Des joueurs de Warzone redoutent l’échec du retour du Kar98k

L’emblématique Kar98k revient officiellement dans Warzone dans le cadre de la mise à jour de la Saison 4, mais les joueurs supplient les développeurs de ne pas gâcher son retour en modifiant trop l’arme.

La Saison 4 de Warzone devrait arriver le 29 mai, avec un nouveau Passe de combat et plusieurs crossovers de grande envergure, si l’on en croit les fuites. Mais l’annonce que les joueurs attendent avec impatience est le retour tant attendu du Kar98k.

Le célèbre fusil à verrou a dominé l’ère de Verdansk de Warzone et est devenu l’une des armes les plus iconiques – ce qui n’est pas forcément un compliment – de l’histoire de Call of Duty. Dorénavant, les développeurs ont confirmé qu’il fera son retour dans le teaser de la Saison 4.

De nombreux joueurs sont impatients de revivre ces souvenirs, et espèrent que Warzone ramène la version originale de l’arme afin qu’ils puissent sniper comme en 2020. D’autres craignent que le Kar98k ne soit pas à la hauteur des attentes.

“Le Kar98k sera probablement la version de Vanguard vu que Sledgehammer a développé MW3 et Vanguard.”

“J’espère que ce n’est pas celui de Vanguard, c’est tout ce que je dis,” a déclaré un joueur sur X, tandis qu’un autre a ajouté : “Donnez-nous celle que tout le monde veut lol pourquoi décevoir ? Mais ça ne serait pas surprenant.”

Le Kar de MW2019 est considéré comme la meilleure version de cette arme, car il utilisait des accessoires modernes et était classé comme un fusil tactique, offrant ainsi une assistance à la visée supplémentaire qui rendait les tirs à la tête plus faciles. Cependant, comme Sledgehammer Games a développé Vanguard, beaucoup craignent que ce soit la version fusil de précision qui fasse son retour.

D’autres joueurs ont également exprimé des inquiétudes sur le fait que le Kar98k pourrait être une nouvelle variante avec des statistiques différentes, et ont révélé ce qu’ils jugent nécessaire pour retrouver la magie de cette arme. L’expert de Call of Duty, IceManIsaac, a partagé un post affirmant que le fusil de précision “échouera” s’il ne peut pas tuer en un tir dans la tête ou s’il est trop lourd.

“Je suis excité, mais le KAR98K était connu pour sonfeeling nerveux. Ne le rendez pas comme nos autres snipers, s’il vous plaît,” a-t-il ajouté.

Beaucoup d’autres joueurs sont d’accord avec le YouTuber, affirmant que la capacité de tuer en un coup déterminera le succès ou l’échec du retour de l’arme.

“L’arme pourrait être violette tant qu’elle tue en un coup à la tête et a une vitesse de visée et de tir similaire,” a déclaré un commentaire, tandis qu’un autre a ajouté : “Franchement, si elle ne tue pas en un coup, alors ne vous embêtez pas à la ramener. Les snipers devraient tuer en un coup à au moins 100m.”

Nous devrons attendre l’arrivée de la Saison 4 de Warzone le 24 mai pour voir exactement comment le Kar98k s’en sort, mais les joueurs espèrent qu’il redeviendra instantanément un fusil de précision méta.

