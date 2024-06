Le nerf du Kar98k dans Warzone ne suffira pas à changer la méta d’après les joueurs

Après que les développeurs ont confirmé que le Kar98k recevrait un nerf massif dans Warzone, le créateur de contenu populaire Metaphor a divulgué les changements potentiels, mais les joueurs pensent que cela ne résoudra pas le problème de la méta stagnante.

Le fusil préféré des fans, arrivé avec la mise à jour de la Saison 4, a complètement dominé la méta à longue portée de Warzone, surpassant même plusieurs fusils d’assaut et fusils de sniper.

Suite aux plaintes des joueurs concernant ce puissant fusil de précision, l’équipe de SHG a confirmé via une réponse sur Reddit que, avec la mise à jour Saison 4 Rechargée, le Kar98k recevra un nerf. Cependant, ils n’ont pas partagé les détails des changements.

Activision

Dans sa vidéo du 20 juin, le créateur de contenu Metaphor a partagé une fuite concernant les changements potentiels à venir pour le Kar. Le fusil devrait recevoir un nerf de son assistance à la visée, des dégâts sur différentes parties du corps, de la vélocité des balles et de la cadence de tir.

Le Kar98k a toujours été l’un des fusils les plus populaires dans les jeux Call of Duty. Après avoir partagé cette information, les joueurs s’inquiètent que cela ne change pas la méta stagnante du jeu : “Je pense qu’il a besoin d’un léger nerf mais je pense aussi que le plus important est que nous avons besoin de beaucoup plus de buffs.” a exprimé un joueur.

Un autre joueur a noté, “C’était amusant mais c’est devenu assez monotone. Ramenez les fusils d’assaut.” D’accord avec ce sentiment, un troisième utilisateur a ajouté “Vraiment frustrant qu’ils ne puissent pas voir que d’autres armes ont besoin d’être buffées/rendues amusantes à utiliser.”

À la lumière du nerf du Kar98k, les joueurs ont convenu que les développeurs devraient améliorer d’autres catégories d’armes, comme les fusils d’assaut, pour augmenter la compétitivité dans la méta, plutôt que de simplement nerfer le Kar98k. Ils pensent que cette méthode d’équilibrage des armes conduira toujours à une méta stagnante où chaque joueur utilise “la même classe.”

Bien que ces changements divulgués n’aient pas été officiellement confirmés par les développeurs, il est attendu que des informations supplémentaires concernant le nerf du Kar98k arrivent avec les notes de patch de la Saison 4 Rechargée le 26 juin.