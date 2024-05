Le Kar98k revient dans Warzone mais les fans veulent une version spécifique

Les développeurs de Call of Duty ont confirmé que le sniper le plus emblématique de Warzone, le Kar98, fera son retour dans la Saison 4 et les joueurs ont déjà exigé qu’il s’agisse d’une version spécifique de l’arme.

Au cours des dernières années, Warzone a été dominé par une poignée d’armes. Les méta du DMR et du Renetti sont rappelées avec nostalgie par certains membres de la communauté, tandis que d’autres frissonnent encore à leur simple évocation.

Il y a cependant une arme qui a surpassé toutes les autres : le Kar98k. Le fusil de précision est apparu pour la première fois dans le Warzone original et on l’entendait régulièrement abattre des ennemis à travers Verdansk.

Un certain nombre de joueurs de Warzone ont tenté de recréer le Kar à la fois dans Modern Warfare 2 et Modern Warfare 3, mais cela n’a jamais été la même chose.

Ainsi, c’est une bonne nouvelle pour tous ceux qui souhaitent le retour du sniper, car il fera enfin son retour dans la Saison 4.

Avant de diffuser le teaser de la Saison 4, les développeurs de Call of Duty ont déterré un ancien tweet d’un fan demandant le retour du KAR98 maintenant que Rebirth Island a fait son retour dans la rotation des cartes. La réponse des développeurs a été un simple “K”, ce qui a déclenché l’euphorie de la communauté.

Puis, dans le teaser, un coup d’œil rapide à la crosse et au corps du sniper est montré. Naturellement, les fans ont rapidement focalisé leur attention sur la version du Kar qu’il pourrait être, suppliant les développeurs d’ajouter la version de Modern Warfare 2019 de l’arme, plutôt que celle de Call of Duty: Vanguard.

“Il faut que ce soit bien, sinon personne ne sera content. Ça ne peut pas être comme le Kar98 de Vanguard”, a dit un fan. “J’espère que c’est la version MW2019 et non celle de Vanguard”, a ajouté un autre. “Si c’est cette version de m*rde de Vanguard, je vais PÉTER UN CÂBLE,” a commenté un autre fan.

Nous devrons attendre et voir quelle direction les développeurs prendront avec le Kar, car les précédentes fuites n’ont pas donné beaucoup d’indications.