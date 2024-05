Le Kar98k de Warzone revient avec des capacités de one-shot

La Saison 4 a ramené l’emblématique Kar98k dans Warzone, et les développeurs ont confirmé que ce sniper a conservé toutes ses capacités de one-shot comme dans sa version originale, avec quelques conditions.

La Saison 4 de MW3 et Warzone est arrivée le 29 mai, marquant le retour tant attendu du célèbre fusil de précision Kar98k. Cette arme de longue portée a dominé pendant l’ère de Verdansk et est devenue l’une des armes les plus emblématiques de l’histoire de Warzone, notamment pour les amateurs de quickscope.

Suite aux préoccupations initiales des joueurs concernant l’efficacité du Kar98k dans la Saison 4, les développeurs ont confirmé que le Kar98k est capable de tuer en une balle dans la tête jusqu’à 63 mètres dans Warzone et en une balle dans le torse en multijoueur.

Cela garantit que cette arme adorée par les fans va intégrer la méta des combats à longue distance. Bien qu’il soit classé comme fusil de précision dans MW3 et Warzone, tout comme dans MW 2019, la limite de portée pour un kill en une balle dans la tête suit désormais les autres snipers disponibles dans les deux jeux, tels que le XRK Stalker ou le MORS d’Advanced Warfare.

Cependant, grâce à la variété des accessoires disponibles dans le jeu, la portée du Kar98k devrait pouvoir être étendue, lui permettant de retrouver les sensations de la version originale, surtout sur des cartes plus petites comme Rebirth Island et Vondel.

Dans la version originale de Warzone en 2020, le Kar98k était incroyablement puissant et est rapidement devenu un choix très prisé pour les combats à longue distance, permettant de nombreux kills en une balle à travers Verdansk. La version de 2020 comportait des accessoires modernes et un boost d’aide à la visée supplémentaire, rendant les tirs à la tête très faciles. On s’attend donc à ce que la version de MW3 suive cette tendance, étant également catégorisée comme fusil de précision.

Bien que Warzone Urzikstan et MW3 offrent de nombreuses options de longue portée parmi lesquelles choisir, certaines pouvant même rivaliser avec la cadence de tir fulgurante et la mobilité exceptionnelle du Kar98k, il est prévu que ce fusil emblématique redevienne l’option méta à longue portée qu’il était autrefois.

