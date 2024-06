Après la méta Kar98k et MORS, il est temps d’admettre que Warzone n’a pas besoin de snipers

Les snipers ont toujours été un sujet de discorde parmi les joueurs de Warzone, mais il est temps que les gens acceptent ce qui est devenu douloureusement évident pour certains. Les snipers ruinent le jeu et ne sont pas nécessaires dans leur état actuel.

Depuis plusieurs semaines, le MORS était l’arme de prédilection de nombreux joueurs sur Urzikstan, et il était impossible de se déplacer sur la carte sans se faire canarder depuis le sommet d’un bâtiment lointain. Le pire, c’est que le MORS pouvait vous abattre en une balle. Il suffisait d’un tir chanceux pour vous envoyer directement au Goulag, sans possibilité de riposte.

Et lorsque le fusil tactique Kar98k est arrivé dans Modern Warfare 3 à l’occasion de la Saison 4, celui-ci était tout aussi mortel, mais avec plus de mobilité et de maniabilité, permettant aux joueurs d’être beaucoup plus agressifs avec. Cependant, il n’aura fallu que quelques semaines pour que bien des joueurs se mettent d’accord : la méta créée par le Kar98k n’est tout simplement pas amusante. Chaque bâtiment est instantanément une menace et force une utilisation excessive des grenades fumigènes, qui deviennent de plus en plus vitales dans la méta de Warzone à cause de l’abondance des snipers capables de one shot.

Ceux qui jouent depuis longtemps au Battle Royale se souviennent du Kar98k qui était tout aussi frustrant sur Verdansk. Le retour de cette arme sur Warzone aura été un petit plaisir nostalgique, mais un plaisir de courte durée.

Puisqu’il est possible d’emmener deux armes au front, il n’y a donc presque aucun inconvénient à se balader avec un Kar98k. Cela est aggravé par le fait que vous pouvez associer cette arme dominante avec une classe Superi ou une autre arme à courte portée, annulant ainsi la seule faiblesse du Kar98k.

Activision Depuis l’ère de Verdansk, les snipers dominent la méta de Warzone.

Depuis plusieurs opus de Call of Duty, il est largement admis que tirer est beaucoup plus facile qu’auparavant, avec tous les différents paramètres de visée et les options d’aide à la visée. Des champions du monde de Call of Duty comme Seth ‘Scump’ Abner et ses pairs ont notamment pris la parole à ce sujet.

“De nos jours, dans CoD, ils ont enlevé tellement de compétences dans la visée avec une manette, avec l’aide à la visée dynamique, c’est comme si tu n’avais plus besoin de viser. C’est tellement facile de tirer maintenant, comparé à avant“, a déclaré Scump, lors d’un stream de Modern Warfare 2 fin 2022.

Associez cela avec des snipers dont les balles ignores quasiment la gravité et qui sont capables de one shot, et traverser la carte du Battle Royale devient soudainement beaucoup moins amusant. Peu importe à quel point vous jouez intelligemment ou à quel point vous avez l’avantage sur votre adversaire, quelqu’un assis au sommet d’une tour à 300 mètres peut simplement viser et vous tirer dans le dos.

Alors il est facile de commencer à envisager l’impensable : et s’il suffisait de retirer les snipers de Warzone pour rendre le jeu plus agréable ? Si nous n’utilisions que des mitrailleuses, des fusils d’assaut et des mitraillettes, cela ruinerait-il l’expérience Warzone ? Ou alors cela pourrait-il en fait améliorer l’état du jeu et le déroulement des parties ?

Bien évidemment, il existe des changements d’équilibrage simples qui pourraient être faits pour rendre les snipers moins frustrants, même si une simple baisse de dégâts reviendrait à enterrer complètement cette catégorie d’arme. Un sniper qui ne one shot pas n’est ni efficace ni plaisant à manier.

Alors peut-être que la solution se trouve du côté du bullet drop à augmenter, d’une vitesse de visée plus lente et d’un rechargement plus contraignant. Rendre les snipers moins faciles à utiliser, afin que leur efficacité réside dans le talent du joueur.

Activision

Alternativement, ceux qui ont joué pendant les années jetpack de Call of Duty se souviennent certainement des snipers de Black Ops 3 qui n’avaient pas d’aide à la visée sur manette. Utiliser un sniper sur ce jeu nécessitait un aiming solide, ce qui empêchait ce type d’arme de pulluler.

Cela pourrait être une option pour Treyarch pour leur prochain opus Black Ops 6. L’idée que vous puissiez vous cacher derrière une couverture avec un sniper et simplement éliminer les joueurs avec facilité est l’antithèse de ce qu’un Battle Royale est censé être. Les snipers dans d’autres BR comme Apex Legends et Fortnite sont autrement moins accessibles, et il est probablement temps pour Call of Duty de suivre cet exemple.

Les développeurs de Warzone, Raven Software, peuvent faire cela sans compromettre l’ADN de Call of Duty et ce qui a rendu le jeu si populaire, mais il est clair que les snipers dans leur état actuel rendent l’expérience beaucoup moins amusante qu’elle ne devrait l’être.

