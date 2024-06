Le listing de Black Ops 6 comme DLC divise totalement les joueurs

Black Ops 6 se profile à l’horizon et, à mesure que nous nous en rapprochons, de plus en plus de nouvelles sont annoncées. La dernière révélation concerne la classification du jeu en tant que DLC, ce qui a divisé la communauté.

Call of Duty HQ regroupe tous les actifs de la franchise sous un même toit, avec MW3, MW2 et Warzone jouables via l’application. Et maintenant, il a été annoncé que Black Ops 6 suivra cette voie et sera également intégré à Call of Duty HQ, après avoir été répertorié comme un “DLC” pour l’application.

Bien qu’il soit pratique d’avoir tous ces jeux en un seul endroit, certains joueurs sont furieux à ce sujet, et plus précisément, ils sont contrariés que les nouveaux jeux CoD soient répertoriés comme des DLC au lieu de titres autonomes.

Sous le post de CharlieIntel concernant le listing de Black Ops 6 sur CoD HQ, de nombreux commentaires ont critiqué l’application mère. “C’est pour ça que HQ doit disparaître“, a déclaré un joueur, tandis qu’un autre s’inquiétait : “cela signifie-t-il que nous devons utiliser la même interface utilisateur encore une fois ?“

Un utilisateur a même affirmé : “COD HQ est la pire chose qui soit arrivée à Call of Duty.” Cependant, d’autres partagent un avis différent, l’un d’eux a répondu : “COD HQ est la meilleure chose honnêtement“, en expliquant sa satisfaction quant à l’intégration des contenus des jeux CoD de ces dernières années.

Un autre commentaire a tenté de clarifier la confusion autour du listing des DLC : “Tout ce que cela signifie, c’est que BO6 n’est pas l’application principale. Être étiqueté comme DLC ne signifie rien en termes de choix de gameplay et de design faits par Treyarch.“

L’un des principaux avantages de CoD HQ est le crossover des packs et contenus de MW2 à MW3, mais comme Black Ops 6 n’est pas associé à ces derniers, il n’est pas clair si quoi que ce soit sera transféré, et il en va de même pour Warzone.

À ce jour, nous ne savons pas comment la transition de Modern Warfare 3 à Black Ops 6 se déroulera, ni si les cosmétiques et les armes seront transférés. Nous obtiendrons probablement plus d’informations avec le temps, y compris ce qui arrivera dans Warzone.

Black Ops 6 pourrait être lancé en tant que DLC pour l’application Call of Duty HQ, mais nous nous attendons toujours à ce que le jeu soit une sortie premium de Treyarch, avec autant de contenu que s’il s’agissait d’une application autonome.

La classification en tant que DLC ne confirme en réalité rien en termes de gameplay ou de choix de design, cela nous indique seulement que Black Ops 6 sera accessible via l’application Call of Duty HQ, aux côtés de MW2, MW3 et Warzone.

Cela signifie inévitablement que l’application CoD HQ va prendre de l’ampleur, car nous nous attendons à ce que Black Ops 6 propose des modes multijoueur, campagne et Zombies, remplis de contenu révélé par les fuites des bonus de précommande et des éditions après la mise à jour de la Saison 4 pour MW3 et Warzone.

