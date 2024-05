Black Ops 6 sera bien sur le Xbox Game Pass dès son lancement officiel

Grande nouvelle pour les fans de Call of Duty. Microsoft vient de confirmer que Call of Duty: Black Ops 6 sera disponible dès le jour de sa sortie dans le Xbox Game Pass.

Microsoft a déclaré : “Nous sommes ravis de confirmer que Call of Duty: Black Ops 6 sera disponible dès le jour de sa sortie dans le Game Pass.” Cela signifie que les joueurs pourront plonger immédiatement dans l’action intense de Black Ops 6 sans frais supplémentaires pour les abonnés du Xbox Game Pass.

Pour marquer cet événement, un Xbox Games Showcase spécial sera organisé, suivi d’un Call of Duty: Black Ops 6 Direct le 9 juin 2024, à 19h00. Ce rendez-vous dévoilera des détails exclusifs sur ce nouveau jeu, avec un premier aperçu approfondi du gameplay.

Le lancement de Call of Duty: Black Ops 6 sur le Xbox Game Pass représente une stratégie majeure pour Microsoft. En intégrant l’un des jeux les plus attendus de l’année à son abonnement, la firme de Redmond renforce l’attrait de son service et propose une valeur ajoutée incomparable à ses abonnés.

Black Ops 6, développé par Treyarch et Raven Software, promet de pousser encore plus loin les limites de l’expérience Call of Duty avec des graphismes améliorés, des mécaniques de jeu affinées, un mode multijoueur captivant, un mode Zombies basé sur les rounds comme à l’ancienne, en bref, le jeu est prêt à conquérir les cœurs des joueurs.

Ne manquez donc pas le 9 juin 2024 pour en savoir plus sur Black Ops 6.