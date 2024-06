Comment jouer à Black Ops 6 sur le Xbox Game Pass

Call of Duty: Black Ops 6 arrive dans la bibliothèque du Xbox Game Pass. Voici tout ce que vous devez savoir à ce sujet, y compris comment y jouer, les prix et le contenu supplémentaire accessible via le Game Pass.

Black Ops 6 a été révélé mondialement lors du Xbox Games Showcase le 9 juin, offrant aux joueurs de nombreux détails sur le prochain titre de Treyarch et Raven Software. Les développeurs ont également partagé des informations nécessaires pour accéder à BO6 via le service d’abonnement de Microsoft.

Voici alors tout ce que vous devez savoir pour jouer à Black Ops 6 sur le Xbox Game Pass.

Pour jouer à Black Ops 6 sur le Xbox Game Pass au lancement, les joueurs Xbox et PC doivent s’abonner au service de Microsoft. Voici les conditions requises pour jouer à BO6 sur chaque plateforme disponible via le Game Pass, y compris Xbox One, Xbox Series X|S et PC :

Game Pass Ultimate : cela offre le plus de flexibilité, car il vous permet de jouer à la Campagne de Black Ops 6 ainsi qu’aux modes en ligne Multijoueur et Zombies sur vos consoles Xbox Series X|S ou Xbox One, et sur PC. Les abonnés Game Pass Ultimate auront accès au Pack Cross-Gen numérique sur les consoles Xbox et à l’édition Standard sur le Microsoft Store sur PC.

: cela offre le plus de flexibilité, car il vous permet de jouer à la Campagne de Black Ops 6 ainsi qu’aux modes en ligne Multijoueur et Zombies sur vos consoles Xbox Series X|S ou Xbox One, et sur PC. Les abonnés Game Pass Ultimate auront accès au Pack Cross-Gen numérique sur les consoles Xbox et à l’édition Standard sur le Microsoft Store sur PC. Game Pass PC : jouez à la Campagne de Black Ops 6 ainsi qu’aux modes Multijoueur et Zombies en ligne sur votre PC. Les abonnés PC Game Pass auront accès à l’édition Standard sur le Microsoft Store PC.

: jouez à la Campagne de Black Ops 6 ainsi qu’aux modes Multijoueur et Zombies en ligne sur votre PC. Les abonnés PC Game Pass auront accès à l’édition Standard sur le Microsoft Store PC. Console Game Pass : jouez à la Campagne de Black Ops 6 uniquement sur vos consoles Xbox Series X|S ou Xbox One. L’accès Multijoueur en ligne sur console (vendu séparément) est requis pour jouer aux modes en ligne Multijoueur et Zombies sur les consoles Xbox Series X|S ou Xbox One. Les abonnés à la console Game Pass devront passer au Game Pass Ultimate ou s’abonner en plus au Game Pass Core (vendu séparément) pour accéder à ces modes. Les abonnés au Game Pass Console auront accès au Pack Cross-gen numérique sur les consoles Xbox.

: jouez à la Campagne de Black Ops 6 uniquement sur vos consoles Xbox Series X|S ou Xbox One. L’accès Multijoueur en ligne sur console (vendu séparément) est requis pour jouer aux modes en ligne Multijoueur et Zombies sur les consoles Xbox Series X|S ou Xbox One. Les abonnés à la console Game Pass devront passer au Game Pass Ultimate ou s’abonner en plus au Game Pass Core (vendu séparément) pour accéder à ces modes. Les abonnés au Game Pass Console auront accès au Pack Cross-gen numérique sur les consoles Xbox. Game Pass Core : le Game Pass Core inclut l’accès Multijoueur en ligne sur console, qui est requis pour jouer aux modes en ligne de Black Ops 6 (Multijoueur et Zombies) sur les consoles Xbox, mais ne vous permet pas d’accéder au jeu complet. Notez également que tous les avantages du Game Pass Core sont inclus dans le plan Game Pass Ultimate.

Quand Black Ops 6 sera-t-il disponible sur le Xbox Game Pass ?

Black Ops 6 sera disponible sur le Xbox Game Pass au lancement, soit le 25 octobre 2024. Cette information a été confirmée officiellement par les développeurs, faisant de BO6 le premier titre premium de Call of Duty à être lancé sur le service Xbox Game Pass dès le premier jour.

Combien coûte Black Ops 6 avec le Xbox Game Pass ?

Les fans de Call of Duty devront payer un abonnement Game Pass pour accéder à Black Ops 6. Voici les tarifs actuels par mois selon le plan Xbox Game Pass choisi :

Accès complet à Black Ops 6 sur Xbox Series X|S et Xbox One : 14,99€ par mois (Game Pass Ultimate)

(Game Pass Ultimate) Accès complet à Black Ops 6 sur PC : 14,99€ par mois (Game Pass PC)

(Game Pass PC) Accès à la campagne de Black Ops 6 sur Xbox Series X|S et Xbox One : 10,99€ par mois (Game Pass Console)

(Game Pass Console) Option supplémentaire pour un accès complet à Black Ops 6 sur Xbox Series X|S et Xbox One : 17,98€ (Game Pass Console + Core)

En outre, vous aurez accès à d’autres jeux Xbox, y compris de nombreux titres classiques de Call of Duty.

Contenu supplémentaire de Black Ops 6 sur le Xbox Game Pass

Activision Les membres du Xbox Game Pass peuvent accéder à tout le contenu de l’édition Coffre d’armes de BO6.

Les abonnés du Xbox Game Pass recevront également du contenu supplémentaire pour BO6, y compris des bonus en jeu, un accès à la bêta et plus encore. Voici tous les avantages de la précommande et comment les obtenir :

Pack opérateur Woods : Abonnez-vous à Game Pass Ultimate, Game Pass PC ou Game Pass Console + connectez-vous à MW3 ou Warzone sur la plateforme où vous êtes abonné avant le lancement de Black Ops 6 le 25 octobre.

: Abonnez-vous à Game Pass Ultimate, Game Pass PC ou Game Pass Console + connectez-vous à MW3 ou Warzone sur la plateforme où vous êtes abonné avant le lancement de Black Ops 6 le 25 octobre. Accès anticipé à la bêta ouverte : Abonnez-vous à Game Pass Ultimate, Game Pass PC ou Game Pass Console avant le lancement de BO6 le 25 octobre. Le Game Pass Console nécessitera un abonnement Game Pass Core pour accéder aux fonctionnalités multijoueur.

: Abonnez-vous à Game Pass Ultimate, Game Pass PC ou Game Pass Console avant le lancement de BO6 le 25 octobre. Le Game Pass Console nécessitera un abonnement Game Pass Core pour accéder aux fonctionnalités multijoueur. Mise à niveau Game Pass Edition Coffre d’armes : Les abonnés Game Pass Ultimate, Game Pass PC ou Game Pass Console peuvent passer à l’édition Coffre d’armes de BO6 pour 30 €. La mise à niveau donne accès à tous les avantages de l’édition Coffre d’armes : Pack opérateur Prédateurs VS proies, Collection d’armes Virtuose, Pack GobbleGum et Black Cell de la saison 1 de Black Ops 6.

Gardez à l’esprit qu’en vous désabonnant du Game Pass Ultimate, Game Pass PC ou Game Pass Console sans acheter BO6, vous perdrez l’accès au jeu. Vous pouvez retrouver l’accès en achetant BO6 ou en vous réabonnant à l’un des plans Game Pass mentionnés.

Et voilà tout ce que vous devez savoir sur BO6 dans le Xbox Game Pass.